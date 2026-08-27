FIA: Ferrari, Mercedes, Honda, Audi dürfen entwickeln, Red Bull-Ford nicht

Ende August steht für die Regelhüter des Autosport-Weltverbands fest: Red Bull-Ford hat den kraftvollsten Verbrennungsmotor. Aus diesem Grund dürfen die Gegner von Ferrari, Mercedes, Honda und Audi an ihren Verbrennern entwickeln, Red Bull-Ford hingegen nicht, dies alles im Rahmen des so genannten ADUO.

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ADUO steht für «Additional Development and Upgrade Opportunities», also zusätzliche Entwicklungs- und Upgrade-Möglichkeiten. ADUO soll dafür sorgen, dass Motorenhersteller, die im Hintertreffen sind, eine Chance erhalten, ihren Rückstand während der Saison aufzuholen. Ab einem Rückstand von mindestens zwei Prozent beim Verbrenner wird Herstellern Entwicklungsspielraum gewährt.

Die FIA hat die Ergebnisse für die zweite ADUO-Phase veröffentlicht (die WM-Läufe vom Start in Australien bis einschliesslich Ungarn vor der Sommerpause umfassend). Sie kommt dabei zum Schluss, dass Mercedes in Sachen Leistung zwischen 2 und 4 Prozent hinter dem Klassenbesten liege; Ferrari, Audi und Honda liegen um mehr als 4 Prozent hinten.

FIA-Formelsportchef Nikolas Tombazis: «Die FIA hat im Rahmen unseres ADUO-Überprüfungsprozesses eine gründliche und umfassende Analyse durchgeführt. Mit der Veröffentlichung der Ergebnisse der zweiten Phase sind wir zuversichtlich, dass die Analyse aufgrund der Qualität der Daten äusserst fundiert ist, was uns ein hohes Mass an Vertrauen in unsere Ergebnisse gibt.»

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«Bei der Weitergabe von Details aus den Ergebnissen müssen wir zudem die Vertraulichkeit und die geistigen Eigentumsrechte der Teams und ihrer Antriebshersteller wahren. Da dies das erste Jahr des ADUO-Programms ist, gibt es natürlich Bereiche, die wir im Laufe der Zeit in Absprache mit allen Antriebseinheiten-Herstellern weiterentwickeln können.»

Thema der Woche Ferrari-Zoff mit Hamilton und Leclerc: Jetzt ist Teamchef Vasseur gefordert Ferrari ging beim Grossen Preis der Niederlande leer aus: Lewis Hamilton Vierter, Charles Leclerc Fünfter. Nachher waren beide Piloten sauer, und Teamchef Fred Vasseur geriet in Erklärungsnot. Weiterlesen TV-Programm Live Monza: 1. Freies Training FIA Formula One World Championship 04.09.2026 - 12:15

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies hat völlig zu Recht moniert, dass ADUO lediglich die Leistung des Verbrennungsmotors angeht (ca. 530 PS). Der Beitrag der elektrischen Seite wird ausser Acht gelassen. In der Branche gilt als klar, dass Mercedes das kraftvollste Gesamtpaket hat.

Die dritte ADUO-Phase wird die Läufe von den Niederlanden bis inklusive Mexiko umfassen, dann wird die FIA neu beurteilen.