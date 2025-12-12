FIA, FOM, 11 GP-Teams: Concorde-Abkommen bis 2030

Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Weiterlesen
Werbung
Das Concorde-Agreement regelt die sportlichen und wirtschaftlichen Verflechtungen im Dreieck zwischen dem Autosport-Weltverband FIA, den Formel-1-Rechteinhabern Formula 1 Group (mit der Tochterfirma Formula One Management, FOM) und der elf GP-Rennställe. Es handelt sich gewissermassen um die Verfassung der Königsklasse, benannt nach der Place de la Concorde in Paris, wo sich der Sitz der FIA befindet.
Werbung
Werbung
FIA und die F1-Groupe haben am 12. Dezember 2025 die Unterzeichnung eines neuen Concorde-Agreements bekannt gegeben, es gilt bis 2030. Bereits im März wurde die Unterzeichnung des kommerziellen Concorde-Agreements für 2026 durch alle Teams und die Formula 1 Group bekanntgegeben. Zusammen bilden diese Vereinbarungen das neunte Concorde-Agreement und stellen einen wichtigen Schritt zur Professionalisierung und globalen Entwicklung des Sports dar. Die Concorde Agreements, die erstmals 1981 eingeführt wurden, dienen der Förderung von Fairness im Sport, technologischer Innovation und operativer Exzellenz. Sie bringen alle wichtigen Akteure auf eine gemeinsame Vision für Struktur und Wachstum des Sports zusammen. Jede neue Version der Concorde-Agreements hat die FIA Formel-1-Weltmeisterschaft zu dem globalen Spektakel geformt, das sie heute ist.
Das nun verkündete neunte Abkommen markiert den Beginn einer neuen Ära der Zusammenarbeit zwischen der FIA und der Formula 1 Group. Gemeinsam schreiben sie das nächste Kapitel in der Geschichte der Formel 1 und demonstrieren dabei gegenseitigen Respekt, Transparenz und ein gemeinsames Ziel. Das Abkommen bestätigt die Teilnahme aller Teams der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft, einschliesslich des neuen Cadillac Formula 1 Teams, bis zum Ende des Jahrzehnts und schafft eine stabile Grundlage für die sportliche und technische Weiterentwicklung des Sports.
Werbung
Werbung
Das Concorde-Abkommen unterstreicht das Engagement der FIA, der Formula 1 Group und aller Teams für das weitere Wachstum und die Entwicklung des Sports sowie für die Fortsetzung des in den letzten Jahren erlebten rasanten Wachstums.
Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Weiterlesen
Der neue Vertrag ermöglicht es der FIA, weiter in verbesserte Rennregeln, Rennleitung, Stewards und technisches Know-how zum Wohle der Meisterschaft zu investieren. Er sichert die kontinuierliche Weiterentwicklung des Sports und bietet Fans, Sendern und Partnern spannende technologische Innovationen und packende Sportveranstaltungen – alles innerhalb eines stabilen und strukturierten Regelwerks. Dank rekordverdächtiger Zuschauerzahlen, eines dynamischen Rennkalenders und zunehmender Begeisterung junger Zuschauer startet die FIA Formel-1-Weltmeisterschaft mit beispielloser Dynamik in ihr nächstes Kapitel.
Mohammed Ben Sulayem, Präsident der FIA: „Das neunte Concorde-Abkommen sichert die langfristige Zukunft der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft, und ich bin stolz auf das Engagement, das in diesen Prozess investiert wurde. Mein Dank gilt Stefano Domenicali und seinem Team für die enge Zusammenarbeit, die einen Rahmen geschaffen hat, der auf Fairness, Stabilität und gemeinsamen Zielen basiert. Dieses Abkommen ermöglicht es uns, unsere regulatorischen, technologischen und operativen Kapazitäten weiter zu modernisieren und unsere Renndirektoren, Offiziellen und die Tausenden von Freiwilligen zu unterstützen, deren Expertise jedes Rennen ermöglicht. Wir stellen sicher, dass die Formel 1 weiterhin an der Spitze der technologischen Innovation steht und neue Maßstäbe im globalen Sport setzt.“ Stefano Domenicali, Präsident und CEO der Formula 1 Group: „Heute ist ein wichtiger Tag für die Formel 1. Wir feiern 75 Jahre dieses unglaublichen Sports und sind stolz darauf, das nächste Kapitel unserer langen und beeindruckenden Geschichte zu schreiben. Diese Vereinbarung stellt sicher, dass die Formel 1 bestens aufgestellt ist, um weltweit weiter zu wachsen. Ich danke dem FIA-Präsidenten Mohammed Ben Sulayem und allen Teams für die Zusammenarbeit und ihren Einsatz, in unseren Gesprächen die besten Ergebnisse für den gesamten Sport zu erzielen. Wir können sehr stolz auf das Erreichte sein, konzentrieren uns aber auch auf die Chancen und das spannende Potenzial der Formel 1 in den kommenden Jahren.“
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
Formel 1
Ergebnisse
WM-Stand
ErgebnisseVoller Stand
3. Qualifying
Rennen
Startaufstellung
2. Qualifying
1. Qualifying
3. Freies Training
2. Freies Training
1. Freies Training
Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
01
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Max Verstappen
Oracle Red Bull Racing
1
6
1:22,207
02
Lando NorrisMcLaren Formula 1 Team
Lando Norris
McLaren Formula 1 Team
4
6
+0,201
03
Oscar PiastriMcLaren Formula 1 Team
Oscar Piastri
McLaren Formula 1 Team
81
6
+0,230
04
George RussellMercedes-AMG Petronas Formula One Team
George Russell
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
63
6
+0,438
05
Charles LeclercScuderia Ferrari HP
Charles Leclerc
Scuderia Ferrari HP
16
6
+0,523
06
Fernando AlonsoAston Martin Aramco Formula One Team
Fernando Alonso
Aston Martin Aramco Formula One Team
14
6
+0,695
07
Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber
Gabriel Bortoleto
Stake F1 Team Kick Sauber
5
6
+0,697
08
Esteban OconMoneyGram Haas F1 Team
Esteban Ocon
MoneyGram Haas F1 Team
31
6
+0,706
09
Isack HadjarVisa Cash App Racing Bulls Formula One Team