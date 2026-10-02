Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Flavio Briatore über Ferrari, Hamilton, Leclerc: «Fahrer, die sich zanken»

Immer wieder war der clevere Flavio Briatore (76) als Teamchef von Ferrari im Gespräch, passiert ist das nie. Der Erfolgs-Manager zur Scuderia: «Hamilton und Leclerc zu managen – nicht einfach.»

Formel 1

Flavio Briatore
Flavio Briatore
Foto: XPB
Flavio Briatore
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Der inzwischen 76-jährige Flavio Briatore ist seit Jahren einer der härtesten Kritiker von Ferrari. Einige glauben, vielleicht aus verletztem Stolz – weil der Ruf aus Maranello nie kam. Andere sind der Ansicht, der Weltmeister-Macher von Michael Schumacher (Benetton) und Fernando Alonso (Renault) traue sich einfach nur zu sagen, was Andere in Italien lediglich tuscheln.

Werbung

Werbung

Heute ist der mit allen Wassern gewaschene Briatore der kühle Denker hinter dem Formel-1-Rennstall von Alpine. Seine scharfe Zunge in Sachen Ferrari hat der Italiener aber behalten.

Kein Team steht so unter Druck und ist so unter der Lupe wie Ferrari. Briatore hat dazu mal festgehalten: «Im Winter ist Ferrari immer ein Titelkandidat oder schon Weltmeister. Da hat bei der Präsentation ein Vorstandsmitglied doch tatsächlich mal gesagt, er habe noch nie einen so schnellen Ferrari gesehen. Aber mit solchen Aussagen werden doch nur die Fans aufgewühlt.»

Im Artikel erwähnt

«Dann steht ein Versprechen im Raum, das schwerlich gehalten werden kann, und ich sehe dann, wie sich die Tifosi in den sozialen Netzwerken aufregen. Du kannst im Winter doch nicht solche Aussagen machen! Fahr erstmal ein paar Rennen, dann sieht man weiter. So werden doch nur falsche Erwartungen geschürt. Und Fakt dann in der Regel, wenn die anderen Rennwagen auf die Bahn kommen – einige Gegner haben einen besseren Job gemacht.»

Werbung

Werbung

Heute sagt Briatore zum internen Fahrerduell Lewis Hamilton gegen Charles Leclerc, das immer wieder zu reden gibt, gegenüber dem Corriere della Sera: «So wie ich das miterlebe, sind das zwei Fahrer, die sich zanken. Zwei solche Alpha-Tiere zu managen, das ist wirklich nicht einfach.»

TV-Programm

Wie würde Briatore das tun? «Du musst allen klar machen, dass das Team vorgeht. Ich würde jedenfalls niemals wollen, dass einer meiner Fahrer den anderen von der Strecke drängt.»

Der eine oder andere unter den Tifosi stellt sich vielleicht die Frage: Wie würde Briatore das in Maranello anstellen? Flavio diplomatisch: «Lösungen kommen erst dann, wenn man den Patienten kennt. Du musst die Probleme verstehen, bevor du versuchst, sie zu lösen. In der Zwischenzeit muss Fred Vasseurs Arbeit bei Ferrari respektiert werden; Fehler passieren in jedem Team.»

«Aber ein siegreiches Ferrari ist ein Gewinn für die gesamte Formel 1; wir alle feuern daher dieses Rennpferd an, bis zu einem gewissen Grad.»

Werbung

Werbung

Wo doch monatelang über mögliche Nachfolger von Vasseur gesprochen wurden: Hand aufs Herz – wäre das nichts gewesen für Flavio Briatore: «Heute ist es dafür zu spät. Auch wenn Ferrari natürlich die Liebschaft ist, die jeder gerne hätte. Aber ich war nie wirklich in der Nähe von Maranello, ich war quasi immer auf der anderen Seite des Zauns.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Training

  2. 1. Training

Pos
Fahrer
Fahrer
Team
#
Runden
Zeit

01

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

29

1:37,528

02

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

23

+0,099

03

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

25

+0,137

04

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

20

+0,257

05

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

28

+0,305

06

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

26

+0,371

07

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

28

+0,492

08

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

28

+0,532

09

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

30

+0,968

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

29

+1,060

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM