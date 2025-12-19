Formel 1 2025: Mehr GP-Besucher als je zuvor

Wenn die Lichter der Formel-1-Startampel ausgehen, blicken Millionen von Fans auf der ganzen Welt auf das Geschehen in der Königsklasse. Dies belegen auch die diesjährigen Fan-Zahlen, die von den Verantwortlichen des Sports veröffentlicht wurden.

Werbung

Werbung

Die globale Fangemeinde umfasst demnach 827 Millionen Menschen – damit belegt die Formel 1 den ersten Platz unter den jährlichen Sport-Serien, und das mit grossem Abstand: Im Vergleich zur zweitpopulärsten Serie, der amerikanischen Basketball-Liga NBA, umfasst die Formel-1-Fangemeinde 11,4 Prozent mehr Begeisterte.

Auffallend ist auch, dass die Vierrad-Königsklasse immer mehr auch bei jüngeren Zuschauern grosser Beliebtheit erfreut. 57 Prozent – und damit mehr als die Hälfte – aller neuen Fans haben das 35. Lebensjahr noch nicht erreicht. 48 Prozent davon sind weiblich. Die Fangemeinde wächst weltweit stetig weiter an, mit 115,4 Millionen Fans in Europa, 16,7 Millionen im Vereinigten Königreich, 221,1 Millionen in China und 78,8 Millionen in Indien.

Auch die GP-Organisatoren profitieren vom Formel-1-Boom: In dieser Saison wurde mit insgesamt 6,7 Millionen GP-Besuchern ein neuer Rekord-Wert erreicht. Im vergangenen Jahr waren es noch 6,5 Millionen Zuschauer, die den Weg an eine der GP-Rennstrecken fanden.

Werbung

Werbung

19 der 24 Rennwochenenden durften sich über volle Ränge freuen, elf Mal wurde ein neuer Zuschauerrekord erzielt. Vier Mal wurden an einem Wochenende mehr als 400.000 GP-Besucher gezählt. Am meisten Fans durften die Organisatoren in Australien (465.000 Zuschauer) und Grossbritannien (500.000 Zuschauer) an der Strecke begrüssen. An zehn weiteren Wochenenden wurde die 300.000-Zuschauer-Marke geknackt