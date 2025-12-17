Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Formel 1 2026: Mehr Verantwortung für die GP-Stars

Im nächsten Jahr wird alles anders – das stellt nicht nur die Ingenieure der Formel-1-Teams auf die Probe, auch die Fahrer müssen neue Herausforderungen meistern. Sie bekommen mehr Verantwortung.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Leichter und kompakter: Die GP-Autos werden im nächsten Jahr agiler
Leichter und kompakter: Die GP-Autos werden im nächsten Jahr agiler
Foto: F1
Leichter und kompakter: Die GP-Autos werden im nächsten Jahr agiler
© F1

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Mit der grossen Formel-1-Regelrevolution kommt im nächsten Jahr nicht nur eine neue Fahrzeuggeneration auf die Strecke. Auch bei den Reifen und Antriebseinheiten sorgen neue Vorgaben für grundlegende Veränderungen. Die neuen Autos werden im Vergleich zu den GP-Rennern im diesen Jahr kompakter, das wirkt sich auf die Länge, Breite und das Gewicht aus.

Werbung

Werbung

Auf den ersten Blick wirken die Veränderungen bei den Dimensionen des Chassis nicht so drastisch. Der Radstand wird um 200 Millimeter auf 3400 mm verkürzt, die Autos werden insgesamt 10 Zentimeter schmaler und sind nunmehr 190 Zentimeter breit. Deutliche Veränderungen gibt es hingegen beim Mindestgewicht, das um 30 kg auf 770 kg reduziert wird.

Auch der Luftwiderstand sinkt deutlich, im Vergleich zu den 2025er-Rennern soll dieser um 40 Prozent geringer ausfallen. Darüber hinaus werden die neuen Formel-1-Autos durch den Wegfall des Groundeffect-Prinzips 15 bis 30 Prozent weniger Abtrieb generieren. Wie gross dieser Verlust ist, hängt von der jeweiligen Streckencharakteristik ab.

Empfehlungen

Die Fahrer werden künftig auch kein DRS mehr zur Verfügung haben, also den Heckflügel nicht flachstellen können. Diese Überholhilfe wird durch die aktive Aerodynamik ersetzt, bei der verschiedene Front- und Heckflügel-Einstellungen auf den Geraden und in den Kurven jeweils für weniger Abtrieb oder mehr mechanischen Grip sorgen.

Werbung

Werbung

Die Formel-1-Stars werden weiterhin auf 18-Zoll-Reifen unterwegs sein, doch die Vorder- und Hinterreifen werden schmaler. Bei den Vorderreifen beträgt der Unterschied 25 Millimeter, hinten sind es deren 30. Pirelli hat die neuen Reifen bereits homologiert und den Teams beim Test am Dienstag nach dem letzten Rennwochenende in Abu Dhabi die Gelegenheit gegeben, viele Daten damit zu sammeln. Allerdings kamen da noch die Testträger und die 2025er-Autos zum Einsatz. Die neuen Fahrzeuge werden erst beim ersten Test in Barcelona Ende Januar auf den neuen Reifen ausrücken.

Die neuen Formel-1-Renner sind kompakter als ihre Vorgänger
Die neuen Formel-1-Renner sind kompakter als ihre Vorgänger
Foto: F1
Der Radstand verringert sich auch
Der Radstand verringert sich auch
Foto: F1
Die neuen GP-Renner verfügen über eine aktive Aerodynamik
Die neuen GP-Renner verfügen über eine aktive Aerodynamik
Foto: F1
Die Autos sind 10 Zentimeter schmaler als die letzte Fahrzeuggeneration
Die Autos sind 10 Zentimeter schmaler als die letzte Fahrzeuggeneration
Foto: F1
Auch die 18-Zoll-Reifen sind schmaler als bisher
Auch die 18-Zoll-Reifen sind schmaler als bisher
Foto: F1
Die neuen Formel-1-Renner sind kompakter als ihre Vorgänger
© F1

Mehr Elektro-Power und Verantwortung für die Fahrer

Beim Motor wird der Elektro-Anteil auf rund 50 Prozent hochgeschraubt, sodass die Hälfte der Energie aus elektrischer Leistung und die andere Hälfte vom Verbrennungsmotor geliefert werden. Der Hybrid-Teil wird vereinfacht, künftig gibt es keine MGU-H-Einheit mehr, dafür wird die MGU-K-Power von bisher 120 auf 350 Kilowatt hochgeschraubt. Der Motor selbst bleibt ein V6-Turbo, allerdings wird neu nachhaltiger Sprit getankt. Die synthetischen Treibstoffe sind so ausgeklügelt, dass die Leistung nicht beeinflusst wird.

Einen grösseren Einfluss als bisher bekommt der Fahrer am Steuer des GP-Renners. Er muss bestimmen, wann er die Energie nutzt und zurückgewinnt und wie er die zur Verfügung stehenden Systeme wie etwa den Überhol-Modus (Overtake-Mode) und den Boost-Modus einsetzt.

Werbung

Werbung

Ersterer steht jedem Fahrer zur Verfügung, der sich innerhalb einer Sekunde hinter einem vorausfahrenden Fahrzeug befindet und Extra-Power nutzen will, um an einem Gegner vorbeizukommen. Auch der Boost-Mode wird vom Fahrer eingesetzt, entweder zum Angriff oder zur Verteidigung. Auf Knopfdruck kann er die maximale Power von Motor und Batterie abrufen, egal, wo er sich auf der Strecke befindet.

Die aktive Aerodynamik erlaubt es, in spezifischen Highspeed-Abschnitten die Front- und Heckflügel-Elemente entsprechend zu verändern, sowohl auf den Geraden als auch in den Kurven. Schliesslich hat der Fahrer auch die Möglichkeit, die Batterie zu laden, indem er die Bremsenergie nutzt oder am Ende einer Geraden vom Gas geht. Das Laden ist selbst in den Kurven möglich, in denen nur ein Teil der Energie genutzt wird.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

McLaren Formula 1 Team

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

McLaren Formula 1 Team

410

4

George Russell

George Russell

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

Williams

Atlassian Williams Racing

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Williams

Atlassian Williams Racing

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Aston Martin Aramco Formula One Team

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  4. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien