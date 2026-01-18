Formel 1 bestätigt: So laufen die Vorsaison-Testfahrten in Bahrain ab

In diesem Monat gehen die Formel-1-Stars zum ersten Mal gemeinsam auf die Strecke – die Testfahrten auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, die Ende Januar (26. bis 30. Januar) stattfinden, werden allerdings hinter verschlossenen Toren über die Bühne gehen. Die öffentlichen Tests auf dem Bahrain International Circuit stehen im Februar an.

Auf dem Wüstenkurs rücken die GP-Stars zwei Mal aus. Beide Testfahrten dauern drei Tage, der erste Test fängt am 11. Februar an, der zweite am 18. Februar. Die Formel-1-Verantwortlichen haben nun bestätigt, wie die Testfahrten ablaufen werden.

Im Königreich wird jeweils neun Stunden pro Tag getestet, der Startschuss fällt um 10 Uhr Ortszeit, der Tag endet um 19 Uhr Ortszeit. Für die deutschsprachigen Fans zuhause heisst das: Die ersten Räder drehen sich um 8 Uhr, das Ende steht dann für 17 Uhr an.

Die Testfahrten sind in diesem Jahr besonders wichtig, denn wegen der umfassenden Regeländerungen werden die Teams mit einer neuen Fahrzeuggeneration und neuen Antriebseinheiten auf die Strecke gehen. Einige Teams nutzen die Gelegenheit, schon früh eine Generalprobe zu absolvieren – im Rahmen eines Filmtages, an dem nur begrenzt gefahren werden kann.

Audi und Cadillac haben ihre Streckenpremieren bereits bestritten, beide zogen dafür einen Filmtag ein. Die Deutschen testeten auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, der Formel-1-Neueinsteiger aus Amerika war auf dem Silverstone-Circuit unterwegs.