Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Formel 1 bestätigt: So laufen die Vorsaison-Testfahrten in Bahrain ab

Bald dröhnen wieder die Formel-1-Motoren: Die ersten öffentlichen Testfahrten finden im nächsten Monat statt. Wie diese ablaufen werden, haben die Formel-1-Verantwortlichen jetzt bestätigt.

Otto Zuber

Von

Formel 1

Cadillac ist das zweite Team, das seinen bereits Shakedown absolviert hat
Cadillac ist das zweite Team, das seinen bereits Shakedown absolviert hat
Foto: Cadillac F1 Team
Cadillac ist das zweite Team, das seinen bereits Shakedown absolviert hat
© Cadillac F1 Team

Empfehlungen

Werbung

Werbung

In diesem Monat gehen die Formel-1-Stars zum ersten Mal gemeinsam auf die Strecke – die Testfahrten auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, die Ende Januar (26. bis 30. Januar) stattfinden, werden allerdings hinter verschlossenen Toren über die Bühne gehen. Die öffentlichen Tests auf dem Bahrain International Circuit stehen im Februar an.

Werbung

Werbung

Auf dem Wüstenkurs rücken die GP-Stars zwei Mal aus. Beide Testfahrten dauern drei Tage, der erste Test fängt am 11. Februar an, der zweite am 18. Februar. Die Formel-1-Verantwortlichen haben nun bestätigt, wie die Testfahrten ablaufen werden.

Im Königreich wird jeweils neun Stunden pro Tag getestet, der Startschuss fällt um 10 Uhr Ortszeit, der Tag endet um 19 Uhr Ortszeit. Für die deutschsprachigen Fans zuhause heisst das: Die ersten Räder drehen sich um 8 Uhr, das Ende steht dann für 17 Uhr an.

Empfehlungen

Die Testfahrten sind in diesem Jahr besonders wichtig, denn wegen der umfassenden Regeländerungen werden die Teams mit einer neuen Fahrzeuggeneration und neuen Antriebseinheiten auf die Strecke gehen. Einige Teams nutzen die Gelegenheit, schon früh eine Generalprobe zu absolvieren – im Rahmen eines Filmtages, an dem nur begrenzt gefahren werden kann.

Werbung

Werbung

Audi und Cadillac haben ihre Streckenpremieren bereits bestritten, beide zogen dafür einen Filmtag ein. Die Deutschen testeten auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, der Formel-1-Neueinsteiger aus Amerika war auf dem Silverstone-Circuit unterwegs.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  • Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  4. Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  5. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien