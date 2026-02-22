Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Formelsport
  4. /
  5. Formel 1
  6. /
  7. News
Werbung
Formel-1-CEO Stefano Domenicali: Madrid wird rechtzeitig fertig!
Im September soll die Formel 1 auf einer neuen Rennstrecke in Madrid fahren. Noch laufen die Bauarbeiten, immer wieder gab es Zweifel, ob das Rennen auch wirklich stattfinden kann.
Formel 1
Formel-1-CEO Stefano DomenicaliFormel-1-CEO Stefano DomenicaliFoto: XPB Images
Formel-1-CEO Stefano Domenicali© XPB Images
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
In der Saison 2026 stehen gleich zwei Formel-1-Events in Spanien im Kalender: Mitte Juni in Barcelona auf dem Circuit de Catalunya und Mitte September in der Hauptstadt Madrid. Dort soll auf der neuen Rennstrecke «Madring» gefahren werden – die ist aber noch im Bau.
Werbung
Werbung
Das Projekt ist ambitioniert, erst im April 2025 hatten die Bauarbeiten auf dem Gelände nahe des Flughafens Barajas im Norden der Stadt begonnen. Also nur 17 Monate vor dem ersten GP. F1-CEO Domenicali: Strecke wird rechtzeitig fertig Kann in so einer kurzen Zeit eine Formel-1-Strecke fertig werden und auch noch vom Weltverband FIA rechtzeitig homologiert, also sicherheitstechnisch abgesegnet werden? Immer wieder kamen Gerüchte auf, der Bau verzögere sich, auch weil sich Bürgerinitiativen in der Umgebung gegen das Projekt starkgemacht hatten. Weil in der Woche vor dem Madrid-Event in Monza gefahren wird, fiel auch immer wieder der Name Imola als Ersatzkurs, sollte Madrid kurzfristig ausfallen. Die italienische Traditionsstrecke hatte keine Vertragsverlängerung mit der F1 bekommen.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Projekt-Pate Carlos Sainz Ende April beim BaubeginnProjekt-Pate Carlos Sainz Ende April beim BaubeginnFoto: IFEMA Madrid/Madring
Projekt-Pate Carlos Sainz Ende April beim Baubeginn© IFEMA Madrid/Madring
Werbung
Werbung
Doch aus Spanien sind die Signale klar: Die Strecke wird rechtzeitig fertig. Und nun bestätigte auch Formel-1-CEO Stefano Domenicali vor dem Beginn der neuen Saison: «Die Arbeiten in Madrid kommen trotz des schlechten Wetters voran. Und sie werden rechtzeitig fertig.» Spanien hatte einen ungewöhnlich regenreichen Winter mit mehreren schweren Unwettern.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Formel 1
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Lando Norris
423
2
Max Verstappen
421
3
Oscar Piastri
410
4
George Russell
319
5
Charles Leclerc
242
6
Lewis Hamilton
156
7
Kimi Antonelli
150
8
Alexander Albon
73
9
Carlos Sainz Jr.
64
10
Fernando Alonso
56
Mehr laden
EventsAlle Formel 1 Events
  • Vergangen
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event
  • Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event
  • Japanese Grand Prix
    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event
  2. Vergangen
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event
  3. Demnächst
    Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event
  4. Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event
  5. Japanese Grand Prix
    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
Formelsport NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM