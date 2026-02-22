Formel-1-CEO Stefano Domenicali: Madrid wird rechtzeitig fertig!

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
In der Saison 2026 stehen gleich zwei Formel-1-Events in Spanien im Kalender: Mitte Juni in Barcelona auf dem Circuit de Catalunya und Mitte September in der Hauptstadt Madrid. Dort soll auf der neuen Rennstrecke «Madring» gefahren werden – die ist aber noch im Bau.
Das Projekt ist ambitioniert, erst im April 2025 hatten die Bauarbeiten auf dem Gelände nahe des Flughafens Barajas im Norden der Stadt begonnen. Also nur 17 Monate vor dem ersten GP. F1-CEO Domenicali: Strecke wird rechtzeitig fertig Kann in so einer kurzen Zeit eine Formel-1-Strecke fertig werden und auch noch vom Weltverband FIA rechtzeitig homologiert, also sicherheitstechnisch abgesegnet werden? Immer wieder kamen Gerüchte auf, der Bau verzögere sich, auch weil sich Bürgerinitiativen in der Umgebung gegen das Projekt starkgemacht hatten. Weil in der Woche vor dem Madrid-Event in Monza gefahren wird, fiel auch immer wieder der Name Imola als Ersatzkurs, sollte Madrid kurzfristig ausfallen. Die italienische Traditionsstrecke hatte keine Vertragsverlängerung mit der F1 bekommen.
Doch aus Spanien sind die Signale klar: Die Strecke wird rechtzeitig fertig. Und nun bestätigte auch Formel-1-CEO Stefano Domenicali vor dem Beginn der neuen Saison: «Die Arbeiten in Madrid kommen trotz des schlechten Wetters voran. Und sie werden rechtzeitig fertig.» Spanien hatte einen ungewöhnlich regenreichen Winter mit mehreren schweren Unwettern.
