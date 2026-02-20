Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Formel-1-CEO Stefano Domenicali: «Unglaubliches Spektakel!»

Vor dem Start der neuen Saison wird viel und teils kritisch über das neue Formel-1-Reglement diskutiert. F1-CEO Stefano Domenicali hat sich selbst überzeugt und ist sich sicher: Es wird ein Spektakel.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Formel-1-CEO Stefano Domenicali im Dezember beim Finale in Abu Dhabi
Formel-1-CEO Stefano Domenicali im Dezember beim Finale in Abu Dhabi
Foto: XPB Images
Formel-1-CEO Stefano Domenicali im Dezember beim Finale in Abu Dhabi
© XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Noch bevor der erste Grand Prix überhaupt gefahren ist, wird in der Formel 1 bei den Vorsaison-Tests viel über das neue Reglement diskutiert. Kontroversen um das neue Reglement, eine laut einigen Fahrern zu komplizierte Fahrweise rund ums Energie-Management, Probleme beim Start... Die Liste der Regel-Themen ist lang. Droht beim F1-Auftakt eine Blamage?

Werbung

Werbung

Stefano Domenicali: Die neue F1 aus Fan-Perspektive

Formel-1-CEO Stefano Domenicali versichert vor dem Saisonstart am 8. März in Melbourne: «Es wird ein unglaubliches Spektakel sein!» Der Italiener war in Bahrain zu den Tests an der Rennstrecke, verriet am Donnerstag über seinen Eindruck vom neuen Reglement live auf der Piste: «Ich war gerade an der Strecke und habe mir das mit dem Auge des Fans angeschaut. Und ich habe keine Unterschiede gesehen. Das Tempo war hoch, der Sound und alles…» Der Serien-Chef zeigt sich zufrieden mit dem neuen Produkt.

Domenicali: «Wenn es etwas im Regelwerk gibt, das bei der FIA angesprochen werden muss, dann haben wir eine großartige F1-Kommission, in der es eine sehr offene Diskussion gab, zu schauen, was Punkte sein könnten, die angegangen werden müssen, um die Show noch besser zu machen.» Auch Fahrer hatten gemahnt, das Reglement flexibel zu halten, gegebenenfalls Feinheiten anzupassen, was das Energie-Management angeht.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Domenicali: «Es ist wichtig, die komplexere Art und Weise zu verstehen, mit der das Auto aus der Perspektive des Fahrers funktioniert. Aber von außen, mit dem Auge des Fans ist das nicht zu sehen. Deshalb bin ich total positiv gestimmt, dass es ein weiteres unglaubliches Jahr geben wird.»

Werbung

Werbung

Domenicali: Befürchtungen gibt es immer

Der Italiener mahnt: «Wir müssen ruhig bleiben, denn wie immer, wenn es etwas Neues gibt, wie zum Beispiel eine neue Regelung, gibt es immer die Befürchtung, dass etwas nicht stimmt, dass alles falsch ist. Ich erinnere mich an 2014, ich erinnere mich an 2020, ich erinnere mich an 2021, und wie immer hat die Formel 1 als System immer wieder bewiesen, dass die technische Lösung den Teams geholfen hat, schnell zu sein, und den Fahrern, die Besten zu sein. Daher bin ich da absolut positiv gestimmt.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  4. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien