Formel-1-CEO Stefano Domenicali: «Unglaubliches Spektakel!»

Noch bevor der erste Grand Prix überhaupt gefahren ist, wird in der Formel 1 bei den Vorsaison-Tests viel über das neue Reglement diskutiert. Kontroversen um das neue Reglement, eine laut einigen Fahrern zu komplizierte Fahrweise rund ums Energie-Management, Probleme beim Start... Die Liste der Regel-Themen ist lang. Droht beim F1-Auftakt eine Blamage?

Stefano Domenicali: Die neue F1 aus Fan-Perspektive

Formel-1-CEO Stefano Domenicali versichert vor dem Saisonstart am 8. März in Melbourne: «Es wird ein unglaubliches Spektakel sein!» Der Italiener war in Bahrain zu den Tests an der Rennstrecke, verriet am Donnerstag über seinen Eindruck vom neuen Reglement live auf der Piste: «Ich war gerade an der Strecke und habe mir das mit dem Auge des Fans angeschaut. Und ich habe keine Unterschiede gesehen. Das Tempo war hoch, der Sound und alles…» Der Serien-Chef zeigt sich zufrieden mit dem neuen Produkt.

Domenicali: «Wenn es etwas im Regelwerk gibt, das bei der FIA angesprochen werden muss, dann haben wir eine großartige F1-Kommission, in der es eine sehr offene Diskussion gab, zu schauen, was Punkte sein könnten, die angegangen werden müssen, um die Show noch besser zu machen.» Auch Fahrer hatten gemahnt, das Reglement flexibel zu halten, gegebenenfalls Feinheiten anzupassen, was das Energie-Management angeht .

Domenicali: «Es ist wichtig, die komplexere Art und Weise zu verstehen, mit der das Auto aus der Perspektive des Fahrers funktioniert. Aber von außen, mit dem Auge des Fans ist das nicht zu sehen. Deshalb bin ich total positiv gestimmt, dass es ein weiteres unglaubliches Jahr geben wird.»

Domenicali: Befürchtungen gibt es immer