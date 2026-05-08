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Formel-1-Champion im Porsche Supercup: Jacques Villeneuve gibt wieder Gas

Der frühere Formel-1-Pilot und elffache GP-Sieger Jacques Villeneuve gibt wieder Gas: Der Weltmeister von 1997 tritt in diesem Jahr im Porsche Supercup an, der im Rahmen der Formel 1 ausgetragen wird.

Formel 1

Jacques Villeneuve tritt im Porsche Supercup an
Jacques Villeneuve tritt im Porsche Supercup an
Foto: Rew / XPB Images
Jacques Villeneuve tritt im Porsche Supercup an
© Rew / XPB Images

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Jacques Villeneuve hat in seiner Rennfahrer-Karriere schon viele Erfolge gefeiert. Der Sohn der unvergessenen GP-Legende Gilles Villeneuve absolvierte zwischen 1996 und 2006 insgesamt 163 Formel-1-Rennen und gewann elf davon. 1997 krönte er sich zum Formel-1-Weltmeister, nachdem er zwei Jahre zuvor schon den CART-Titel geholt und den prestigeträchtigen Indy-500-Sieg erobert hatte.

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In den vergangenen Jahren war Villeneuve immer wieder im Formel-1-Fahrerlager anzutreffen. Als TV-Experte analysierte er das Geschehen in der Königsklasse, und nahm dabei kein Blatt vor den Mund, was ihm gleichermassen viel Applaus und Kritik einbrachte. Seit 2025 ist er zudem ein Botschafter für das Williams-Team, mit dem er alle seine elf GP-Siege eingefahren hat.

Nun klemmt sich der Kanadier hinters Steuer eines Rennwagens. Der 55-Jährige wird als «Special Guest» den Porsche Supercup in diesem Jahr bestreiten, der im Rahmen der Formel 1 ausgetragen wird. Die Saison startet Anfang Juni in Monaco und endet im September in Monza.

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Das Auto des früheren GP-Stars wird für seine Formel-1-Fans unverkennbar sein, denn die Lackierung erinnert an das unverwechselbare Helmdesign, das der Legende zufolge von einem Pullover seiner Mutter inspiriert wurde. Allerdings hat Villeneuve selbst bereits erklärt, dass dies so nicht zutreffe.

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Villeneuve hat einen ungewöhnlichen Karriereweg eingeschlagen. Von der italienischen Formel 3 über Japan nach Nordamerika – und von dort in die Königsklasse. Bei seinem ersten GP-Einsatz schaffte er fast die Sensation, doch der Sieg wurde durch ein Ölleck verhindert. Ein Jahr später sicherte er sich nach einem erbitterten Titelduell gegen den damaligen Ferrari-Star Michael Schumacher den WM-Titel, den er als «Sieg über Michael Schumacher und nicht über Ferrari» bezeichnet hat.

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