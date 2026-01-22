Weiter zum Inhalt
Formel-1-Champion Lando Norris: Doppelte Ehre vor Saisonstart

Formel-1-Weltmeister Lando Norris wurde bei der 38. Ausgabe der Autosport Awards gleich zwei Mal geehrt. Der McLaren-Star stand in London zusammen mit Formel-1-Ikone Sir Jackie Stewart auf der Bühne.

Otto Zuber

Von

Formel 1

F1-Champion Lando Norris war der grosse Star bei den Autosport-Awards 2026
F1-Champion Lando Norris war der grosse Star bei den Autosport-Awards 2026
Foto: Autosport Awards 2026/Motorsport Network
F1-Champion Lando Norris war der grosse Star bei den Autosport-Awards 2026
© Autosport Awards 2026/Motorsport Network

Vor zehn Jahren war Lando Norris bereits einer der Preisträger des Autosport-Awards. Damals wurde dem heutigen McLaren-Star die Trophäe für den «McLaren Autosport BRDC Young Driver Award» verliehen, was ihm seinen ersten Formel-1-Test mit seinem heutigen Brötchengeber beschwerte.

Zehn Jahre später stand der Brite erneut als Sieger auf der Bühne: Der Formel-1-Weltmeister erhielt den «British Competition Driver of the Year»-Award überreicht, den er in den letzten sieben Jahren bereits sieben Mal gewonnen hat. Ausserdem gab es den ersten «Autosport Champion Award», der natürlich auch an den 26-jährigen Briten ging.

Lando Norris bekam seinen Award von Sir Jackie Stewart überreicht
Lando Norris bekam seinen Award von Sir Jackie Stewart überreicht
Foto: Autosport-Awards 2026/Motorsport Network
Lando Norris bekam seinen Award von Sir Jackie Stewart überreicht
© Autosport-Awards 2026/Motorsport Network

Überreicht bekam er seine Auszeichnung von Sir Jackie Stewart, und Norris erklärte: «Seit 2016 habe ich eine unglaubliche Reise hinter mir. Ich war so viele Jahre lang im selben Team, gemeinsam haben wir viele Höhen und Tiefen durchlebt. Das letzte Jahr war für mich und das gesamte Team ein unglaubliches Jahr, und viele von ihnen sind heute Abend hier bei mir. Wir haben gemeinsam eine emotionale Story geschrieben und ich hoffe, dass wir das noch viele Male wiederholen können.»

Auch McLaren, Red Bull Racing, Verstappen und Hadjar wurden ausgezeichnet

Auch das McLaren-Team durfte sich über zwei Ehrungen freuen. Teamchef Andrea Stella nahm die Trophäen für die Auszeichnungen «Team des Jahres» und «Rennauto des Jahres» für den MCL39 entgegen. Ein weiterer bekannter Preisträger aus dem Formel-1-Umfeld war Ross Brawn, der für seine Verdienste im Motorsport eine Goldmedaille verliehen bekam.

Als «Rookie des Jahres» wurde Isack Hadjar geehrt, der im vergangenen Jahr mit dem Visa Cash App Racing Bulls Team einige Glanzpunkte setzen und den zwölften Platz in der Fahrer-WM belegen konnte. Der Franzose wird in der anstehenden Saison für das Red Bull Racing Team auf Punktejagd gehen – an der Seite von Max Verstappen, der im vergangenen Jahr bis zum letzten Rennen mit Norris um den WM-Titel gekämpft hatte. Der Niederländer wurde mit dem «Fahrer des Jahres»-Award geehrt, sein Red Bull Racing Team durfte sich zusammen mit Ford Performance über die Auszeichnung «Marken-Partnerschaft des Jahres» freuen.

Weiterlesen

