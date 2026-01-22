Formel-1-Champion Lando Norris: Doppelte Ehre vor Saisonstart

Vor zehn Jahren war Lando Norris bereits einer der Preisträger des Autosport-Awards. Damals wurde dem heutigen McLaren-Star die Trophäe für den «McLaren Autosport BRDC Young Driver Award» verliehen, was ihm seinen ersten Formel-1-Test mit seinem heutigen Brötchengeber beschwerte.

Zehn Jahre später stand der Brite erneut als Sieger auf der Bühne: Der Formel-1-Weltmeister erhielt den «British Competition Driver of the Year»-Award überreicht, den er in den letzten sieben Jahren bereits sieben Mal gewonnen hat. Ausserdem gab es den ersten «Autosport Champion Award», der natürlich auch an den 26-jährigen Briten ging.

Lando Norris bekam seinen Award von Sir Jackie Stewart überreicht Foto: Autosport-Awards 2026/Motorsport Network Lando Norris bekam seinen Award von Sir Jackie Stewart überreicht © Autosport-Awards 2026/Motorsport Network

Überreicht bekam er seine Auszeichnung von Sir Jackie Stewart, und Norris erklärte: «Seit 2016 habe ich eine unglaubliche Reise hinter mir. Ich war so viele Jahre lang im selben Team, gemeinsam haben wir viele Höhen und Tiefen durchlebt. Das letzte Jahr war für mich und das gesamte Team ein unglaubliches Jahr, und viele von ihnen sind heute Abend hier bei mir. Wir haben gemeinsam eine emotionale Story geschrieben und ich hoffe, dass wir das noch viele Male wiederholen können.»

Auch McLaren, Red Bull Racing, Verstappen und Hadjar wurden ausgezeichnet

Auch das McLaren-Team durfte sich über zwei Ehrungen freuen. Teamchef Andrea Stella nahm die Trophäen für die Auszeichnungen «Team des Jahres» und «Rennauto des Jahres» für den MCL39 entgegen. Ein weiterer bekannter Preisträger aus dem Formel-1-Umfeld war Ross Brawn, der für seine Verdienste im Motorsport eine Goldmedaille verliehen bekam.

