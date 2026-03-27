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Formel-1-Champion Lando Norris: «Ein ziemlich schlechter Tag für mich»

Für Lando Norris gestaltete sich der Auftakt ins Suzuka-Wochenende zur Geduldsprobe. In beiden Trainings verlor er wertvolle Zeit. Er weiss: Das ist auf dem japanischen Rundkurs besonders ärgerlich.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Norris weiss: Die eingebüsste Streckenzeit schmerzt in Suzuka besonders
Norris weiss: Die eingebüsste Streckenzeit schmerzt in Suzuka besonders
Foto: Batchelor / XPB Images
Norris weiss: Die eingebüsste Streckenzeit schmerzt in Suzuka besonders
© Batchelor / XPB Images

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Lando Norris hatte bereits am Rennsonntag in China eine bittere Pille schlucken müssen, als seine Batterie streikte und er den Grand Prix gar nicht erst in Angriff nehmen konnte. Das Technik-Pech nahm der Weltmeister der Königsklasse nach Japan mit, denn zum Start der ersten Session gab es zuerst einmal eine Geduldsprobe für den Briten.

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Auch am Nachmittag verlor er wertvolle Zeit auf der Strecke und am Ende des Tages hatte er nur 37 Umläufe geschafft. Im ersten Training war er noch der Drittschnellste hinter dem Mercedes-Duo George Russell und Kimi Antonelli gewesen. Den Tag beendete er auf Platz 4, während sein Teamkollege Oscar Piastri die Tagesbestzeit in den japanischen Asphalt gebrannt hatte.

«Das Tempo stimmt, nur für mich war es ein ziemlich schlechter Tag», seufzte Norris nach dem Aussteigen. «Ich konnte nicht viele Runden drehen und das ist so ziemlich das Letzte, was du auf dieser Strecke willst. Denn mit jeder Runde lernst du dazu. Und ich hatte mich darauf gefreut, mein Vertrauen mit vielen Kilometern aufzubauen. Doch wir konnten nicht so viele Runden drehen, wie wir benötigten.»

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«Wir liegen zwei, drei Schritte zurück, denn wir konnten keine Rennsimulation durchführen und am Anfang habe ich nur einzelne Runden gedreht sowie viel Aerodynamik-Arbeit geleistet. Das Ganze war also nicht so repräsentativ. Aber immerhin lief es am Ende dann gut und wir konnten ein paar Dinge lernen, auch wenn es nicht so gut war, wie wir es uns erhofft hatten. Nun werden wir die Daten analysieren und schauen, was wir tun können, um morgen etwas aufholen zu können», fügte der elffache GP-Sieger an.

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