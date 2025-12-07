Weiter zum Inhalt
Formel-1-Champion Lando Norris: «Ich bin so stolz!»

Es war ein tränenreicher Titelgewinn, den Lando Norris in Abu Dhabi feierte. Der Brite konnte seinen ersten WM-Triumph zwar nicht mit einem GP-Sieg erringen. Das tat seiner Freude aber keinen Abbruch.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Lando Norris verdrückte auch auf dem Podest ein paar Tränen
Lando Norris verdrückte auch auf dem Podest ein paar Tränen
Foto: Michael Potts / Getty Images
Lando Norris verdrückte auch auf dem Podest ein paar Tränen
© Michael Potts / Getty Images

Im Artikel erwähnt

Lando Norris hatte sich für den Fall, dass es mit dem ersten WM-Titeltriumph klappen sollte, eines vorgenommen: Der McLaren-Star, der mit einem Vorsprung von zwölf Punkten ins entscheidende Kräftemessen stieg, wollte nicht weinen. Doch als er als Dritter die Ziellinie kreuzte, brachen alle Dämme. Der Brite heulte bereits am Funk, weinte auch beim ersten Interview auf der Start-Ziel-Geraden und später auf dem Podest.

Es waren Tränen des Glücks und der Erleichterung, die er vergoss. Und er gestand: «Es ist unglaublich, es fühlt sich ziemlich surreal an, weil ich so lange davon geträumt habe – jeder Fahrer tut das.» Und er schwärmte: «In einer Saison wie dieser passiert so viel. Es gab viele Höhen und Tiefen. Aber das alles spielt keine Rolle, solange du am Ende ganz oben stehst.»

«Das haben wir geschafft – zusammen als Team, eine unglaubliche Gruppe von Menschen, alle Jungs und Mädels, mit denen ich so viele wichtige Momente geniessen konnte, und zwar nicht nur in diesem Jahr, sondern in den letzten sieben, acht Jahren, die ich schon bei diesem Team bin. Ich habe seit 16 oder 17 Jahren diesen Traum gejagt. Und heute habe ich ihn verwirklicht, ich bin so unglaublich glücklich», stammelte der 26-Jährige.

«Meine besten Leistungen in diesem Jahr habe ich erreicht, als ich sie am Meisten gebraucht habe – in der zweiten Saisonhälfte. Da lag ich im Hintertreffen, und da habe ich meine besten Leistungen gezeigt. Ich habe mir den WM-Vorsprung erkämpft, den ich brauchte, und auch heute im Rennen das gemacht, was erforderlich war», stellte sich der neue Weltmeister selbst ein gutes Zeugnis aus.

Und der Brite betonte: «Ich bin so stolz, und meine Familie ist auch hier, meine Mutter, mein Vater und meine Freundin, ich liebe euch so. Ich konnte alle glücklich machen und ein paar Lächeln auf ein paar Gesichter zaubern. Das hier ist vor allem für meine Mutter und meinen Vater. Sie haben mich meinen Traum leben lassen, heute kann ich ihn mit ihnen teilen. Ich bin sehr glücklich.»

