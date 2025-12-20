Weiter zum Inhalt
Formel-1-Champion Lando Norris: Kart-Challenge gegen McLaren-CEO Zak Brown
Wer gewinnt, wenn ein Formel-1-Weltmeister gegen seinen eigenen Boss fährt? McLaren liefert in einem lustigen YouTube-Video die Antwort auf diese Frage.
Formel 1
Zak Brown und Lando Norris: Wer triumphiert in der Kart-Challenge?Zak Brown und Lando Norris: Wer triumphiert in der Kart-Challenge?Foto: Steven Tee / Getty Images
Zak Brown und Lando Norris: Wer triumphiert in der Kart-Challenge?© Steven Tee / Getty Images
Am Ende einer langen Formel-1-Saison hatte Lando Norris geschafft, wovon er schon als Dreikäsehoch geträumt hatte: Er hatte sich im WM-Fight durchgesetzt und zum Champion der Formel 1 gekrönt. Der Weg zum Gesamtsieg war steinig und bis zum Ende war nicht klar, ob er sich gegen den starken Vierfach-Weltmeister Max Verstappen würde durchsetzen können.
Denn nach einer schwierigen Saisonmitte hatte dessen Red Bull Racing Team die Wende geschafft und seinen Dienstwagen derart verbessert, dass McLaren-Teamchef Andrea Stella nach dem Fallen der letzten Zielflagge des Jahres einräumen musste: Die Konkurrenz aus Milton Keynes hatte am Ende das schnellste Auto im Feld. Norris absolvierte seinen ersten Einsatz als Weltmeister kurz darauf im Rahmen des Reifentests, der am Dienstag nach dem letzten Rennsonntag in Abu Dhabi stattfand. Der 26-Jährige liess es da ruhiger angehen als bei seinem Fun-Wettbewerb gegen seinen eigenen Chef, den Team-Partner «DeWalt» gemeinsam mit der Online-Auktionsplattform «eBay» durchführen liess.
Norris und McLaren-CEO Zak Brown stellten sich drei Herausforderungen: Erst mussten sie im Kart einen Slalom-Kurs so flott wie möglich absolvieren, dann galt es bei der Boxenstopp-Challenge ein Rad im Eiltempo abzuschrauben, bevor sie eine Vollgas-Runde absolvierten. Wer beim Slalom die Verkehrshütchen umfuhr, wurde mit jeweils fünf Strafsekunden bedacht. Und keiner der Beiden blieb straffrei.
Wer sich am Ende durchsetzte und wie gross oder klein der Zeitunterschied zwischen dem Formel-1-Star und seinem Boss war, gibt’s hier zu sehen:
  • Formel 1
