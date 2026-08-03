Formel-1-Champion Lando Norris: WM-Titel 2026 noch nicht abgeschrieben

Nach dem Titelgewinn beim letztjährigen Saisonfinale in Abu Dhabi war Lando Norris klar, dass die Karten neu gemischt werden. Denn mit den umfangreichen Regeländerungen kam auch eine neue Fahrzeuggeneration zum Einsatz, und auch bei den Antriebseinheiten gab es so tiefgreifende Veränderungen, dass eine Voraussage zum Kräfteverhältnis unmöglich zu treffen war.

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Bereits bei den Vorsaison-Testfahrten und auch beim Saisonauftakt in Melbourne wurde klar: Mercedes hatte wohl die Nase vorn. Dies bestätigte sich in der Folge, denn die ersten sechs GP-Siege gingen jeweils an einen Fahrer aus dem Team mit dem Stern. Erst in Barcelona stand mit Ferrari-Star Lewis Hamilton ein Pilot aus einem anderen Rennstall auf dem höchsten Podesttreppchen.

Grosser Rückstand auf WM-Leader Kimi Antonelli

Für Lando Norris gestaltete sich der Start in die Saison schwierig. In Melbourne und Japan wurde er Fünfter, beim China-Rennen, das zwischen den beiden WM-Runden ausgetragen wurde, verhinderte die Technik den Start des Weltmeisters. Erst beim vierten Kräftemessen in Miami stand er als zweiter auf dem GP-Podesttreppchen.

Norris schaffte es in der Folge auch in Spanien als Dritter in die Top-3, und beim letzten Kräftemessen vor der Sommerpause auf dem Hungaroring durfte er endlich seinen ersten GP-Sieg in diesem Jahr feiern. Der Rückstand auf WM-Leader Kimi Antonelli fällt entsprechend gross aus, 91 Punkte trennen ihn vom Spitzenreiter aus dem Mercedes-Team.

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Lando Norris: Mercedes hat mehr Fehler gemacht als McLaren

Dennoch glaubt Norris weiterhin an seine Chance, den Titel erfolgreich zu verteidigen. Er sagte nach dem Rennen bei «Sky Sports F1»: «Der Druck lastet auf Kimi, soviel steht fest. Ich selbst verspüre keinen Druck.» Und er verwies auf die Fehlerquote des Werksteams der Sternmarke: «Sie haben als Team mehr Fehler gemacht, wir weniger, und wir sind stark zurückgekommen.»

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«Ich erwarte zwar, dass sie weiterhin Siege einfahren werden, aber das erwarte ich auch von uns. Wir müssen ab jetzt einfach eine perfekte Leistung zeigen für das restliche Jahr», betonte der zwölffache GP-Sieger, und forderte auch gleich: «Wir müssen unser Auto verbessern. Hier in Ungarn waren wir im Qualifying und im Rennen die Schnellsten. Doch nicht jedes Rennen wird so gut für uns laufen, deshalb müssen wir dafür sorgen, dass unser Auto auf jedem Streckentyp schnell ist.»