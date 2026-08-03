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Formel-1-Champion Lando Norris: WM-Titel 2026 noch nicht abgeschrieben

In Ungarn feierte Lando Norris seinen ersten GP-Sieg in diesem Jahr. Danach erklärte er, warum er trotz seines grossen Rückstands auf Kimi Antonelli noch an die erfolgreiche Titelverteidigung glaubt.

Formel 1

Lando Norris hat seinen Traum von der Titelverteidigung noch nicht begraben
Lando Norris hat seinen Traum von der Titelverteidigung noch nicht begraben
Foto: Coates / XPB Images
Lando Norris hat seinen Traum von der Titelverteidigung noch nicht begraben
© Coates / XPB Images

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Nach dem Titelgewinn beim letztjährigen Saisonfinale in Abu Dhabi war Lando Norris klar, dass die Karten neu gemischt werden. Denn mit den umfangreichen Regeländerungen kam auch eine neue Fahrzeuggeneration zum Einsatz, und auch bei den Antriebseinheiten gab es so tiefgreifende Veränderungen, dass eine Voraussage zum Kräfteverhältnis unmöglich zu treffen war.

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Bereits bei den Vorsaison-Testfahrten und auch beim Saisonauftakt in Melbourne wurde klar: Mercedes hatte wohl die Nase vorn. Dies bestätigte sich in der Folge, denn die ersten sechs GP-Siege gingen jeweils an einen Fahrer aus dem Team mit dem Stern. Erst in Barcelona stand mit Ferrari-Star Lewis Hamilton ein Pilot aus einem anderen Rennstall auf dem höchsten Podesttreppchen.

Grosser Rückstand auf WM-Leader Kimi Antonelli

Für Lando Norris gestaltete sich der Start in die Saison schwierig. In Melbourne und Japan wurde er Fünfter, beim China-Rennen, das zwischen den beiden WM-Runden ausgetragen wurde, verhinderte die Technik den Start des Weltmeisters. Erst beim vierten Kräftemessen in Miami stand er als zweiter auf dem GP-Podesttreppchen.

Im Artikel erwähnt

Norris schaffte es in der Folge auch in Spanien als Dritter in die Top-3, und beim letzten Kräftemessen vor der Sommerpause auf dem Hungaroring durfte er endlich seinen ersten GP-Sieg in diesem Jahr feiern. Der Rückstand auf WM-Leader Kimi Antonelli fällt entsprechend gross aus, 91 Punkte trennen ihn vom Spitzenreiter aus dem Mercedes-Team.

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Lando Norris: Mercedes hat mehr Fehler gemacht als McLaren

Dennoch glaubt Norris weiterhin an seine Chance, den Titel erfolgreich zu verteidigen. Er sagte nach dem Rennen bei «Sky Sports F1»: «Der Druck lastet auf Kimi, soviel steht fest. Ich selbst verspüre keinen Druck.» Und er verwies auf die Fehlerquote des Werksteams der Sternmarke: «Sie haben als Team mehr Fehler gemacht, wir weniger, und wir sind stark zurückgekommen.»

«Ich erwarte zwar, dass sie weiterhin Siege einfahren werden, aber das erwarte ich auch von uns. Wir müssen ab jetzt einfach eine perfekte Leistung zeigen für das restliche Jahr», betonte der zwölffache GP-Sieger, und forderte auch gleich: «Wir müssen unser Auto verbessern. Hier in Ungarn waren wir im Qualifying und im Rennen die Schnellsten. Doch nicht jedes Rennen wird so gut für uns laufen, deshalb müssen wir dafür sorgen, dass unser Auto auf jedem Streckentyp schnell ist.»

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01

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

70

1:39:56,180

1:22,491

25

02

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

70

+15,080

1:23,433

18

03

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

70

+18,728

1:22,415

15

04

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

70

+23,840

1:22,000

12

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Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

70

+24,540

1:22,300

10

06

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

70

+55,488

1:23,218

8

07

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

70

+57,503

1:22,589

6

08

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

69

+1 Runde

1:23,900

4

09

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Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

69

+1 Runde

1:23,964

2

10

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Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

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