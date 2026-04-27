Formel-1-Demofahrt in Buenos Aires: Franco Colapinto begeistert die Massen
Mit seinem Demo-Auftritt begeisterte Franco Colapinto in seiner Heimatstadt Buenos Aires eine riesige Fangemeinde. Der Argentinier gab in einem GP-Renner von 2012 Gas und liess die Reifen rauchen.
Geschätzte 600.000 Fans sollen sich am gestrigen Sonntag in Argentinien entlang der 2 Kilometer langen Strecke eingefunden haben, um dem Auftritt von Franco Colapinto im 2012er-Renner E20 live beizuwohnen. Der Argentinier, der im Norden der Stadt in Pilar geboren wurde und aufgewachsen ist, liess die Reifen rauchen und zeigte vor beachtlicher Kulisse, was in einem GP-Renner möglich ist.
Die von Sponsor «Mercado Libre» organisierte Road Show umfasste auch einen Bühnenauftritt des Lokalmatadors, der zudem in einem originalgetreuen Replica-Mercedes-Benz W196 ausrückte und damit Erinnerungen an die grosse argentinische Rennlegende Juan Manuel Fangio weckte. Zudem sorgten verschiedene musikalische Live-Acts für die richtige Stimmung.
Colapinto schwärmte: «Wow, was für ein unglaubliches Gefühl, vor heimischer Kulisse fahren zu dürfen und vor allem den Tag mit so vielen Fans zu geniessen! Es ist ein ganz besonderer Moment für mich, mit einem Formel-1-Rennwagen durch die Strassen von Buenos Aires zu fahren – wirklich einer der schönsten Tage meines Lebens.»
Und der 22-Jährige ergänzte euphorisch: «Die Begeisterung der Fans war einfach überwältigend – diese ganze Veranstaltung ist für sie, und ich hoffe, dass sie alle genauso begeistert sind wie ich. Ich möchte mich ganz besonders bei allen bedanken, die gekommen sind, sowie bei der wunderschönen Stadt Buenos Aires, bei Mercado Libre, bei allen Partnern, die diese Veranstaltung unterstützt haben, und bei meinen Freunden und Teamkollegen aus dem Alpine-Team, die dabei geholfen haben, die Roadshow auf die Beine zu stellen. Jetzt geht es weiter nach Miami, um wieder Rennen zu fahren. Auf geht’s!»
In der Formel-1-WM gab es für Franco Colapinto in dieser Saison bisher wenig Grund zur Freude. Beim Saisonauftakt in Melbourne ging er als Vierzehnter leer aus. Er schaffte es, beim darauffolgenden Grand Prix in Schanghai als Zehnter seinen ersten und bisher einzigen WM-Zähler in diesem Jahr zu erobern. Es war seine erste Punktefahrt seit dem US-GP von 2024. Damals eroberte er im Williams-Renner den zehnten Platz. Das jüngste Rennen auf dem Suzuka Circuit in Japan beendete Colapinto auf dem 16. Platz und damit erneut ausserhalb der Punkteränge.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach