Formel-1-Demofahrt in Buenos Aires: Franco Colapinto begeistert die Massen

Geschätzte 600.000 Fans sollen sich am gestrigen Sonntag in Argentinien entlang der 2 Kilometer langen Strecke eingefunden haben, um dem Auftritt von Franco Colapinto im 2012er-Renner E20 live beizuwohnen. Der Argentinier, der im Norden der Stadt in Pilar geboren wurde und aufgewachsen ist, liess die Reifen rauchen und zeigte vor beachtlicher Kulisse, was in einem GP-Renner möglich ist.

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Die von Sponsor «Mercado Libre» organisierte Road Show umfasste auch einen Bühnenauftritt des Lokalmatadors, der zudem in einem originalgetreuen Replica-Mercedes-Benz W196 ausrückte und damit Erinnerungen an die grosse argentinische Rennlegende Juan Manuel Fangio weckte. Zudem sorgten verschiedene musikalische Live-Acts für die richtige Stimmung.

Colapinto schwärmte: «Wow, was für ein unglaubliches Gefühl, vor heimischer Kulisse fahren zu dürfen und vor allem den Tag mit so vielen Fans zu geniessen! Es ist ein ganz besonderer Moment für mich, mit einem Formel-1-Rennwagen durch die Strassen von Buenos Aires zu fahren – wirklich einer der schönsten Tage meines Lebens.»

Zahlreiche Fans nutzten die Chance, den Lokalmatador in Aktion zu erleben Foto: Alpine F1 Team Zahlreiche Fans nutzten die Chance, den Lokalmatador in Aktion zu erleben © Alpine F1 Team

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Und der 22-Jährige ergänzte euphorisch: «Die Begeisterung der Fans war einfach überwältigend – diese ganze Veranstaltung ist für sie, und ich hoffe, dass sie alle genauso begeistert sind wie ich. Ich möchte mich ganz besonders bei allen bedanken, die gekommen sind, sowie bei der wunderschönen Stadt Buenos Aires, bei Mercado Libre, bei allen Partnern, die diese Veranstaltung unterstützt haben, und bei meinen Freunden und Teamkollegen aus dem Alpine-Team, die dabei geholfen haben, die Roadshow auf die Beine zu stellen. Jetzt geht es weiter nach Miami, um wieder Rennen zu fahren. Auf geht’s!»

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