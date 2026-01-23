Formel-1-Film mit Hollywood-Star Brad Pitt: Viermalige Oscar-Chance

Wenn Brad Pitt auf den Leinwänden dieser Welt erscheint, ist der Erfolg schon fast garantiert. Das zeigte sich auch beim Formel-1-Film «F1 The Movie», der bei den Kinogängern sehr gut angekommen und mehrere Hundert Millionen Dollar eingespielt hat. Aber nicht nur die Zuschauer-Herzen konnten der Hollywood-Star und die Macher des Films gewinnen.

Werbung

Werbung

Auch viele Kritiker zeigten sich begeistert, und der Streifen, der einer der erfolgreichsten Filme zum Thema Motorsport überhaupt ist, wurde bei den Nominationen für den prestigeträchtigen Oscar gleich vier Mal berücksichtigt. Neben der Nominierung in der Hauptkategorie «Bester Film» ist das Werk von Joseph Kosinski und Jerry Bruckheimer in drei weiteren Kategorien für den besten Schnitt, Ton und die besten visuellen Effekte in die engere Auswahl gekommen.

Prominente Hilfe von Formel-1-Star Lewis Hamilton

Am Formel-1-Film war auch Lewis Hamilton als ausführender Produzent beteiligt. Der siebenfache Weltmeister soll gemäss Produzent Jerry Bruckheimer auch schon die ersten Gespräche über einen zweiten Teil geführt haben. Mitte 2025 wollte Hamilton aber noch nichts von einem zweiten Teil hören. Er erklärte: «Das ist ungefähr das Letzte, was Regisseur Joe Kosinski und ich wollen. Wir haben vier Jahre lang an diesem Film gearbeitet, besonders Joe hat sich wahnsinnig in die Arbeit gekniet.»

«Und die meisten Fortsetzungen sind schlechter als der erste Film, also gibt es keinen Grund, überstürzt zu handeln. Wenn wir überhaupt noch eine Geschichte erzählen wollen, dann werden wir uns die dafür notwendige Zeit nehmen», fügte der Ferrari-Star an.

Werbung

Werbung