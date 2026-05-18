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Formel-1-GP in Kanada: TV-Zeitplan – und wie wird das Wetter in Montreal?

Wie wird das Wetter zum Formel-1-Rennen in Montreal in Kanada? Droht etwa ein Regenrennen? Dazu: Wann startet welche Session und welcher Sender überträgt die Formel 1 im TV?

Formel 1

Vor zwei Jahren regnete es in Montreal
Vor zwei Jahren regnete es in Montreal
Foto: XPB
Vor zwei Jahren regnete es in Montreal
© XPB

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Nach zwei rennfreien Wochen findet am Wochenende der Grand Prix von Kanada statt. Wie schon in Miami vor drei Wochen wird erneut ein Sprint-Wochenende sein. Bedeutet: nur ein Training! Am Freitag steigt die Sprint-Quali. Am Samstag finden Sprint und GP-Qualifying statt, am Sonntag wie gewohnt der Grand Prix. Wegen der Zeitverschiebung von sechs Stunden nach Mitteleuropa finden die Sessions für uns am Abend statt.

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Wie wird das Wetter zum F1-Rennen in Montreal?

Aktuell sind sich die Wetterdienste noch nicht einig, ob es ein Regenrennen wird. Komplett trocken wird das Rennwochenende wohl aber nicht über die Bühne gehen. Einige Dienste sagen aktuell Regen am Rennsonntag und trockenes Wetter mit Bewölkung am Samstag voraus. Andere gehen von stärkerem Regen am Samstag und leichtem Regen am Sonntag aus. Auch die Prognosen für die Temperaturen schwanken, es wird aber wohl die 1 vorne stehen (also 10-19 Grad). Es bleibt spannend!

Welche TV-Sender übertragen das F1-Rennen in Kanada?

In Deutschland überträgt wie gewohnt Sky das Rennen, in Österreich ist ServusTV an der Reihe. Der ORF zeigt eine Analyse. In der Schweiz zeigt SRF info die meisten Sessions. Aber Achtung: Im Grand Prix ist ein Wechsel des Senders angekündigt! Wir haben die TV-Zeiten für Sie gesammelt.

Empfehlungen

  • Freitag, 22. Mai

  • 18.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

  • 18.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

  • 18.30 Beginn Erstes Freies Training

  • 20.40 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

  • 21.15 ServusTV – 1. Freies Training Re-Live

  • 22.00 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Welcome to Miami!

  • 22.15 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

  • 22.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

  • 22.25 SRF info – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

  • 22.30 Beginn Sprint-Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

  • 23.15 ServusTV – Analyse Sprint-Qualifying

  • 23.45 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

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  • Samstag, 23. Mai

  • 00.40 Sky Sport F1 – Lando Norris’ Journey to F1 World Champion

  • 01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

  • 02.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

  • 03.30 Sky Sport F1 – 2025: Most Dramatic Moments

  • 04.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen Miami

  • 07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Miami

  • 08.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen Miami

  • 10.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

  • 11.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

  • 13.00 Sky Sport F1 – Benetton Formula

  • 14.35 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

  • 17.00 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Welcome to Miami!

  • 17.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint

  • 17.30 ServusTV – Vorbericht Sprint

  • 18.00 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint

  • 18.00 Beginn Sprint (bei uns im Live-Ticker)

  • 18.30 ServusTV – Sprint Analyse

  • 19.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

  • 19.45 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

  • 21.10 Sky Sport F1 – Wildest Qualifying Moments of 2025

  • 21.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

  • 21.50 ServusTV – Qualifying Vorbericht

  • 21.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying

  • 22.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

  • 22.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

  • 23.00 ServusTV – Qualifying Analyse

  • 23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

  • Sonntag, 24. Mai

  • 00.45 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

  • 01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

  • 03.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

  • 04.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

  • 06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

  • 07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

  • 09.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

  • 10.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

  • 13.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

  • 14.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

  • 20.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade

  • 20.15 ServusTV – Vorbericht Rennen

  • 20.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

  • 21.20 SRF info – Beginn Übertragung Rennen

  • 21.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

  • 22.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

  • 22.00 Beginn Großer Preis von Kanada (bei uns im Live-Ticker)

  • 23.00 SRF zwei – Fortsetzung Übertragung Rennen

  • 23.40 ServusTV – Rennen Analyse

  • 23.45 Sky Sport F1 –Analysen & Interviews

  • 23.50 ORF1 – Die Analyse

  • Montag, 25. Mai

  • 00.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

  • 01.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

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McLaren Formula 1 Team

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Scuderia Ferrari HP

51

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McLaren Formula 1 Team

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Oracle Red Bull Racing

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MoneyGram Haas F1 Team

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    Miami International Autodrome, USA
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    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
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  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
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    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
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    01.–03.05.2026
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    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
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    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
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