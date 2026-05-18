Formel-1-GP in Kanada: TV-Zeitplan – und wie wird das Wetter in Montreal?
Wie wird das Wetter zum Formel-1-Rennen in Montreal in Kanada? Droht etwa ein Regenrennen? Dazu: Wann startet welche Session und welcher Sender überträgt die Formel 1 im TV?
Nach zwei rennfreien Wochen findet am Wochenende der Grand Prix von Kanada statt. Wie schon in Miami vor drei Wochen wird erneut ein Sprint-Wochenende sein. Bedeutet: nur ein Training! Am Freitag steigt die Sprint-Quali. Am Samstag finden Sprint und GP-Qualifying statt, am Sonntag wie gewohnt der Grand Prix. Wegen der Zeitverschiebung von sechs Stunden nach Mitteleuropa finden die Sessions für uns am Abend statt.
Wie wird das Wetter zum F1-Rennen in Montreal?
Aktuell sind sich die Wetterdienste noch nicht einig, ob es ein Regenrennen wird. Komplett trocken wird das Rennwochenende wohl aber nicht über die Bühne gehen. Einige Dienste sagen aktuell Regen am Rennsonntag und trockenes Wetter mit Bewölkung am Samstag voraus. Andere gehen von stärkerem Regen am Samstag und leichtem Regen am Sonntag aus. Auch die Prognosen für die Temperaturen schwanken, es wird aber wohl die 1 vorne stehen (also 10-19 Grad). Es bleibt spannend!
Welche TV-Sender übertragen das F1-Rennen in Kanada?
In Deutschland überträgt wie gewohnt Sky das Rennen, in Österreich ist ServusTV an der Reihe. Der ORF zeigt eine Analyse. In der Schweiz zeigt SRF info die meisten Sessions. Aber Achtung: Im Grand Prix ist ein Wechsel des Senders angekündigt! Wir haben die TV-Zeiten für Sie gesammelt.
Freitag, 22. Mai
18.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial
18.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training
18.30 Beginn Erstes Freies Training
20.40 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
21.15 ServusTV – 1. Freies Training Re-Live
22.00 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Welcome to Miami!
22.15 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint Qualifying
22.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint Qualifying
22.25 SRF info – Beginn Übertragung Sprint Qualifying
22.30 Beginn Sprint-Qualifying (bei uns im Live-Ticker)
23.15 ServusTV – Analyse Sprint-Qualifying
23.45 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver
Samstag, 23. Mai
00.40 Sky Sport F1 – Lando Norris’ Journey to F1 World Champion
01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying
02.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
03.30 Sky Sport F1 – 2025: Most Dramatic Moments
04.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen Miami
07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Miami
08.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen Miami
10.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
11.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying
13.00 Sky Sport F1 – Benetton Formula
14.35 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying
17.00 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Welcome to Miami!
17.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint
17.30 ServusTV – Vorbericht Sprint
18.00 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint
18.00 Beginn Sprint (bei uns im Live-Ticker)
18.30 ServusTV – Sprint Analyse
19.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint
19.45 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge
21.10 Sky Sport F1 – Wildest Qualifying Moments of 2025
21.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying
21.50 ServusTV – Qualifying Vorbericht
21.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying
22.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying
22.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)
23.00 ServusTV – Qualifying Analyse
23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
Sonntag, 24. Mai
00.45 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge
01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
03.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
04.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
09.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
10.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
13.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
14.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
20.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade
20.15 ServusTV – Vorbericht Rennen
20.30 Sky Sport F1 – Vorberichte
21.20 SRF info – Beginn Übertragung Rennen
21.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen
22.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen
22.00 Beginn Großer Preis von Kanada (bei uns im Live-Ticker)
23.00 SRF zwei – Fortsetzung Übertragung Rennen
23.40 ServusTV – Rennen Analyse
23.45 Sky Sport F1 –Analysen & Interviews
23.50 ORF1 – Die Analyse
Montag, 25. Mai
00.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
01.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
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