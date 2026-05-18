Formel-1-GP in Kanada: TV-Zeitplan – und wie wird das Wetter in Montreal?

Nach zwei rennfreien Wochen findet am Wochenende der Grand Prix von Kanada statt. Wie schon in Miami vor drei Wochen wird erneut ein Sprint-Wochenende sein. Bedeutet: nur ein Training! Am Freitag steigt die Sprint-Quali. Am Samstag finden Sprint und GP-Qualifying statt, am Sonntag wie gewohnt der Grand Prix. Wegen der Zeitverschiebung von sechs Stunden nach Mitteleuropa finden die Sessions für uns am Abend statt.

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Wie wird das Wetter zum F1-Rennen in Montreal?

Aktuell sind sich die Wetterdienste noch nicht einig, ob es ein Regenrennen wird. Komplett trocken wird das Rennwochenende wohl aber nicht über die Bühne gehen. Einige Dienste sagen aktuell Regen am Rennsonntag und trockenes Wetter mit Bewölkung am Samstag voraus. Andere gehen von stärkerem Regen am Samstag und leichtem Regen am Sonntag aus. Auch die Prognosen für die Temperaturen schwanken, es wird aber wohl die 1 vorne stehen (also 10-19 Grad). Es bleibt spannend!

Welche TV-Sender übertragen das F1-Rennen in Kanada?

In Deutschland überträgt wie gewohnt Sky das Rennen, in Österreich ist ServusTV an der Reihe. Der ORF zeigt eine Analyse. In der Schweiz zeigt SRF info die meisten Sessions. Aber Achtung: Im Grand Prix ist ein Wechsel des Senders angekündigt! Wir haben die TV-Zeiten für Sie gesammelt.

Freitag, 22. Mai

18.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

18.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

18.30 Beginn Erstes Freies Training

20.40 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

21.15 ServusTV – 1. Freies Training Re-Live

22.00 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Welcome to Miami!

22.15 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

22.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

22.25 SRF info – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

22.30 Beginn Sprint-Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

23.15 ServusTV – Analyse Sprint-Qualifying

23.45 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

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Samstag, 23. Mai

00.40 Sky Sport F1 – Lando Norris’ Journey to F1 World Champion

01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

02.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

03.30 Sky Sport F1 – 2025: Most Dramatic Moments

04.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen Miami

07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Miami

08.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen Miami

10.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

11.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

13.00 Sky Sport F1 – Benetton Formula

14.35 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

17.00 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Welcome to Miami!

17.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint

17.30 ServusTV – Vorbericht Sprint

18.00 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint

18.00 Beginn Sprint (bei uns im Live-Ticker)

18.30 ServusTV – Sprint Analyse

19.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

19.45 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

21.10 Sky Sport F1 – Wildest Qualifying Moments of 2025

21.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

21.50 ServusTV – Qualifying Vorbericht

21.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying

22.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

22.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

23.00 ServusTV – Qualifying Analyse

23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

Thema der Woche Debatte nach Crash und weiterer OP: Tritt Marc Marquez Ende 2026 zurück? Le Mans sah den wahren Marc Marquez. Erst fuhr «MM93» Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an? Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Weiterlesen

Sonntag, 24. Mai

00.45 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

03.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

04.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

09.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

10.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

13.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

14.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

20.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade

20.15 ServusTV – Vorbericht Rennen

20.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

21.20 SRF info – Beginn Übertragung Rennen

21.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

22.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

22.00 Beginn Großer Preis von Kanada (bei uns im Live-Ticker)

23.00 SRF zwei – Fortsetzung Übertragung Rennen

23.40 ServusTV – Rennen Analyse

23.45 Sky Sport F1 –Analysen & Interviews

23.50 ORF1 – Die Analyse