Am Wochenende findet auf der Rennstrecke in Lusail nördlich der katarischen Hauptstadt Doha der Formel-1-GP von Katar statt. Es ist das vorletzte Rennwochenende der Saison 2026.

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Fahrer-WM und Team-WM sind bereits zugunsten von Mercedes und Kimi Antonelli entschieden – trotzdem geht es auf der Strecke noch um einiges: Max Verstappen (Red Bull Racing) hat derzeit die beste Ausgangsposition im Fight um die Vize-WM. Der Niederländer liegt 37 Punkte vor Lewis Hamilton (Ferrari). Auch George Russell (Mercedes/4.) und Lando Norris (McLaren/5.) sind mit jeweils drei Punkten Rückstand auf Hamilton und 40 Punkten Rückstand auf Verstappen noch im Rennen.

Bei den Teams geht es im Kampf um die Ränge in der Konstrukteurs-Wertung noch um Millionengelder. Ferrari, Red Bull Racing und McLaren kämpfen um Platz 2. Bei Haas und Audi wird es auf ein enges Duell um Platz 7 hinauslaufen. US-Neuling Cadillac wartet noch auf den ersten Punkt. Sergio Pérez geht allerdings mit einer Startplatzstrafe ins Rennen.

Zwischen Katar und Deutschland, Österreich und der Schweiz sind zwei Stunden Zeitverschiebung. Die Sessions finden Ortszeit also alle am späten Nachmittag und Abend statt, bei uns geht es am Nachmittag los.

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Wer zeigt das F1-Rennen von Katar im TV?

In Deutschland überträgt wie immer Sky F1 alle Sessions live im TV. Außerdem zeigt RTL ab 18.30 Uhr das Qualifying bei RTL+.

Thema der Woche Marc Marquez bricht Rossi-Marke: Der WM-Titel, der ihm zu entgleiten schien 102 Punkte Rückstand, eine weitere Operation und starke Gegner: Marc Marquez drehte die MotoGP-WM 2026. Sein zehnter Titel krönte eine enorme Aufholjagd – und ist eine bittere Niederlage für Aprilia. Weiterlesen TV-Programm Live Lusail: FP1 FIA Formula One World Championship 27.11.2026 - 14:15

In Österreich überträgt ServusTV alle Sessions. Die Qualifying-Übertragung beginnt am Samstag bereits um 18.15 Uhr. Am Sonntag startet ServusTV um 15 Uhr, also zwei Stunden vor dem GP, mit Vorberichten. ORF 1 zeigt ab 23.20 Uhr eine Wiederholung.

In der Schweiz zeigt SRF info am Samstag das Qualifying und am Sonntag ab 16.20 Uhr das Rennen.

Zeitplan für den Formel-1-GP von Katar (MEZ):

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Freitag, 27. November:

14.30-15.30 Uhr: 1. Freies Training

18.00-19.00 Uhr: 2. Freies Training

Samstag, 28. November:

15.30-16.30 Uhr: 3. Freies Training

19.00-20.00 Uhr: Qualifying Großer Preis von Katar

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Sonntag, 29. November:

17.00 Uhr: Großer Preis von Katar (57 Runden)