Am Sonntag fährt die Formel 1 in Katar. Die Rennstrecke nördlich der Hauptstadt Doha gilt als Reifenfresser. Entsprechend hat Reifenhersteller Pirelli Vorsichtsmaßnahmen für das Rennwochenende auf dem Lusail International Circuit ergriffen.

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Die Italiener bringen die drei härtesten Mischungen mit (also C1, C2 und C3. Dazu gibt es eine besondere Regel, die in ähnlicher Form schon im Vorjahr galt: Ein Reifensatz darf maximal für 27 Runden gefahren werden.

Damit soll sichergestellt werden, dass die Reifen nicht über ihre vorgesehene Lebensdauer hinaus eingsetzt werden. Eine Sicherheitsmaßnahme also. Das Rennen ist in Katar 57 Runden lang.

Katar-GP mit mindestens zwei Reifenwechseln je F1-Fahrer

Das bedeutet für den Grand Prix: Mindestens zwei Stopps werden es für jeden Fahrer werden. Schon 2025 hatte es eine solche Regel gegeben. Da lag das Maximum noch bei 25 Runden.

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Dieses Jahr sind zwei Runden mehr erlaubt, weil die 2026er-Reifen besonders verstärkt sind und die neue Auto-Generation weniger aerodynamische Belastungen erzeugt.