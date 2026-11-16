Herausforderung Formel-1-GP in Las Vegas: Zehn Grad und Wüstensand

Bereits zum vierten Mal fährt die Formel 1 am kommenden Wochenende auf dem Las Vegas Strip Circuit. Der Grand Prix ist eine besondere Herausforderung: Gefahren wird am späten Nachmittag und Abend. Nach Einbruch der Dunkelheit ist es in der Zockermetropole im US-Bundesstaat Nevada kühl. Das war in den vergangenen Jahren Chance oder Herausforderung für Fahrer und Autos. Dazu kommt noch: Der Kurs hat drei lange Geraden. In Sachen Energiemanagement könnte es also knifflig werden.

Werbung

Werbung

Wie kalt wird es zum F1-GP in Las Vegas?

Neben den niedrigen Temperaturen – Reifenhersteller Pirelli geht von 10 bis 15 Grad Celsius aus – ist auch der Belag der Strecke eine Herausforderung. Jeden Tag öffnet der Kurs für den ganz normalen Straßenverkehr, wenn keine Sessions laufen. Das bedeutet, dass Straßenautos darüber fahren, aber auch Staub oder Wüstensand auf die Strecke gelangen können.

Die Nachttemperaturen fallen laut einigen Wetterdiensten bis auf 4 Grad Celsius. Diese Tiefpunkte werden aber in der Regel nur in den frühen Morgenstunden erreicht, zur Renn-Action dürften zehn Grad realistisch sein. Für den Donnerstag, der Ortszeit Vegas der Trainingstag ist, sind leichte Schauer angesagt – die sollten aber wohl vorbei sein, sobald die Action auf der Strecke beginnt.

Das Vegas-Wochenende hielt in der Vergangenheit immer einige Überraschungen bereit, auch durch die niedrigen Temperaturen, die in der Vergangenheit bei altem Reglement teilweise Mercedes in die Karten spielten.

Werbung

Werbung

Die kurze Vegas-Statistik bis jetzt: Max Verstappen (Red Bull Racing) ist mit zwei GP-Siegen Rekord-Sieger in Vegas. George Russell (Mercedes) konnte 2024 gewinnen. Die Pole-Position ging in allen drei bisherigen Rennen an unterschiedliche Fahrer: Bei der Premiere 2023 startete Charles Leclerc (Ferrari) ganz vorne, 2024 Russell und 2025 Lando Norris (McLaren).