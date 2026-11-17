Auf der Jagd nach dem ersten Punkt der Saison setzt das US-amerikanische Formel-1-Team Cadillac beim Heimrennen in Las Vegas auf Erfahrung: Die beiden Routiniers Sergio Pérez und Valtteri Bottas kennen den Kurs bestens – obwohl es für F1-Neuling Cadilac ja das erste Rennen in der Glücksspielmetropole ist.

Werbung

Werbung

Sergio Pérez: Selbstvertrauen Trumpf in Las Vegas

Sergio Pérez: «Las Vegas ist immer eine besondere Herausforderung. Es ist ein sehr schneller Straßenkurs mit langen Geraden und starken Bremszonen, aber die niedrigen Temperaturen machen es besonders schwierig, die Reifen in den richtigen Temperaturbereich zu bringen und konstanten Grip zu finden. Es ist eine Strecke, auf der man sich das ganze Wochenende über Selbstvertrauen aufbauen und die Details richtig hinbekommen muss.»

Pérez kennt die Strecke über den berühmtem Las Vegas Strip, fuhr hier zwei der bislang drei F1-Rennen. 2023 bei der Premiere stand er mit Red Bull Racing sogar auf dem Podium, wurde Dritter.

In diesem Jahr mit Cadillac ist jedoch alles anders. Das US-Team ist drei Rennen vor Schluss als einziger Rennstall noch punktlos. Pérez: «Wir haben als Team weiterhin hart daran gearbeitet, unser Gesamtpaket zu verstehen und bei jedem Rennen Fortschritte zu erzielen. Da die letzten Rennen der Saison näher rücken, konzentrieren wir uns darauf, ein fehlerfreies Wochenende hinzulegen, jede Gelegenheit optimal zu nutzen und dem Team das bestmögliche Ergebnis zu liefern. Die Atmosphäre in Vegas ist immer etwas Besonderes, und ich freue mich darauf, wieder dort an den Start zu gehen.»

Werbung

Werbung

Formel 1 geht in finalen Triple-Header

Für Pérez‘ Teamkollegen Valtteri Bottas, der auch bereits zweimal in Vegas fuhr, kann es in jedem Fall nur besser laufen als im Brasilien-Rennen: In Interlagos verklemmte sich vor dem Rennen eine Radmutter beim Reifenwechsel. Sie konnte nicht rechtzeitig gelöst werden – und Bottas konnte nicht ins Rennen starten.

Bottas: «Ich freue mich darauf, in Las Vegas wieder ins Auto zu steigen, vor allem nach der Enttäuschung, in São Paulo nicht an den Start gehen zu können.» Nach dem Triple-Header Austin/Mexiko-Stadt/São Paulo hatte die Formel 1 eine Woche Pause, ehe jetzt die drei letzten Rennen der Saison am Stück stattfinden (nach Vegas noch Katar und Abu Dhabi).

Bottas: «Die Pause nach den drei aufeinanderfolgenden Rennen hat uns die Gelegenheit gegeben, uns neu zu sortieren und uns darauf zu konzentrieren, wo wir uns für die letzten Rennen noch verbessern können. Las Vegas ist ein einzigartiges Rennen, und dort mit einem amerikanischen Team anzutreten, macht es zu etwas ganz Besonderem. Wir wollen ein fehlerfreies Wochenende hinlegen, alle Chancen optimal nutzen und unseren heimischen Fans Grund zum Jubeln geben.»