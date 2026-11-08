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Formel-1-GP in São Paulo im Live-Ticker: So fuhr Max Verstappen aufs Podest

Red Bull Racing-Star Max Verstappen musste im GP von São Paulo eine Aufholjagd zeigen. Wo diese endete und wer den 20. Grand Prix des Jahres für sich entschied, kann hier im Ticker nachgelesen werden.

Formel 1

Max Verstappen zeigte in Brasilien eine Aufholjagd
Max Verstappen zeigte in Brasilien eine Aufholjagd
Foto: Rew / XPB Images
Max Verstappen zeigte in Brasilien eine Aufholjagd
© Rew / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Die Formel-1-Stars haben den 20. Grand Prix der Saison auf dem Autódromo José Carlos Pace bestritten. Und wie schon am Samstag im Qualifying sorgte das Wetter für ein spannendes Rennen.

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Dafür sorgte nicht zuletzt Max Verstappen, der den GP wegen einer Motor-Strafe aus der letzten Reihe in Angriff nehmen musste. Er schaffte es, bis auf den zweiten Platz nach vorne zu fahren. Mit ihm auf dem Podest: Sieger Lando Norris und sein Red Bull Racing-Teamkollege Isack Hadjar.

Wie der vierfache Champion nach vorne kommen konnte und was sich noch alles ereignete, kann hier im SPEEDWEEK.com-Ticker nachgelesen werden.

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Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

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Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

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Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

71

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George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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12

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Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

71

+56,475

1:13,018

8

07

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Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

71

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6

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30

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Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

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Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

70

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Nico Hülkenberg

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