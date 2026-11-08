Formel-1-GP in São Paulo im Live-Ticker: So fuhr Max Verstappen aufs Podest

Die Formel-1-Stars haben den 20. Grand Prix der Saison auf dem Autódromo José Carlos Pace bestritten. Und wie schon am Samstag im Qualifying sorgte das Wetter für ein spannendes Rennen.

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Dafür sorgte nicht zuletzt Max Verstappen, der den GP wegen einer Motor-Strafe aus der letzten Reihe in Angriff nehmen musste. Er schaffte es, bis auf den zweiten Platz nach vorne zu fahren. Mit ihm auf dem Podest: Sieger Lando Norris und sein Red Bull Racing-Teamkollege Isack Hadjar.

Wie der vierfache Champion nach vorne kommen konnte und was sich noch alles ereignete, kann hier im SPEEDWEEK.com-Ticker nachgelesen werden.

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