Formel-1-GP in São Paulo im Live-Ticker: So fuhr Max Verstappen aufs Podest
Red Bull Racing-Star Max Verstappen musste im GP von São Paulo eine Aufholjagd zeigen. Wo diese endete und wer den 20. Grand Prix des Jahres für sich entschied, kann hier im Ticker nachgelesen werden.
Die Formel-1-Stars haben den 20. Grand Prix der Saison auf dem Autódromo José Carlos Pace bestritten. Und wie schon am Samstag im Qualifying sorgte das Wetter für ein spannendes Rennen.
Dafür sorgte nicht zuletzt Max Verstappen, der den GP wegen einer Motor-Strafe aus der letzten Reihe in Angriff nehmen musste. Er schaffte es, bis auf den zweiten Platz nach vorne zu fahren. Mit ihm auf dem Podest: Sieger Lando Norris und sein Red Bull Racing-Teamkollege Isack Hadjar.
Wie der vierfache Champion nach vorne kommen konnte und was sich noch alles ereignete, kann hier im SPEEDWEEK.com-Ticker nachgelesen werden.
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