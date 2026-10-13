Formel 1 kehrt nach Afrika zurück: 10-Jahres-Vertrag mit Ruanda!

Die Formel 1 kehrt nach Afrika zurück, erstmals seit 1993 (Kyalami bei Johannesburg) wird es wieder einen F1-WM-Lauf auf dem schwarzen Kontinent geben. In wenigen Jahren soll auf einer neuen Rennstrecke in Ruanda gefahren werden.

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Die Vereinbarung markiert einen entscheidenden Moment in der Geschichte der Formel 1. GP-Sport wieder in Afrika, das war schon lange ein Ziel der Formel 1, und die Ankündigung vom 13. Oktober folgt auf jahrelange Vorarbeit, um sicherzustellen, dass die richtigen Grundlagen mit dem besten Partner geschaffen werden, um einen erfolgreichen, nachhaltigen und erstklassigen Grand Prix für kommende Generationen zu bieten.

Die langfristige Vereinbarung sieht vor, dass das erste Rennen im Land stattfinden wird, sobald die neue speziell gebaute Rennstrecke in Bugesera (Ruanda) fertiggestellt ist, was voraussichtlich Anfang des nächsten Jahrzehnts der Fall sein wird.

Die neue Strecke wird nach FIA Grade 1-Standards entwickelt, im Rahmen eines umfassenderen Projekts zur Entwicklung von Sport, Tourismus, Infrastruktur und Gewerbe, das von der Rwanda Development Board geleitet wird.

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Etwa 40 Kilometer südlich von Kigali und in unmittelbarer Nähe des neuen Kigali International Airport gelegen, wird die Strecke so gestaltet, dass sie harmonisch mit der natürlichen Landschaft zusammenarbeitet. Die Höhenunterschiede der Gegend werden genutzt, um ein einzigartiges und herausforderndes Rennerlebnis zu schaffen und gleichzeitig aussergewöhnliche Sichtmöglichkeiten für die Fans zu bieten.

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Die Ankündigung spiegelt das anhaltende Engagement der Formel 1 wider, ihre globale Reichweite zu erweitern und neue Zielgruppen auf der ganzen Welt zu erreichen. Afrika stellt eine der spannendsten Wachstumschancen für den Sport dar, mit mehr als 100 Millionen Fans, die die Formel 1 bereits auf dem Kontinent verfolgen, und fast 60 Prozent der Fans in wichtigen Märkten südlich der Sahara unter 35 Jahren.

Ruanda hat sich als eines der führenden Ziele Afrikas für internationale Veranstaltungen etabliert und erfolgreich grosse Sport- und globale Zusammenkünfte ausgerichtet, darunter die UCI Strassen-Weltmeisterschaften, die ICC Women’s Challenge Trophy, den FIFA-Kongress 2023, die Basketball Africa League, die FIA-Generalversammlungen 2024 und die FIA-Preisverleihung.

Der Formel-1-Afrika Grand Prix, präsentiert von Visit Rwanda, stellt das nächste Kapitel in der Ambition des Landes dar, ein weltweit anerkanntes Zentrum für Sport, Tourismus, Innovation und Geschäft zu werden.

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Ihre Exzellenz Paul Kagame, Präsident der Republik Ruanda: «Dieser Tag gehört Afrika. Seit mehr als drei Jahrzehnten hat die weltweit führende Motorsportmeisterschaft ohne diesen Kontinent stattgefunden, und das ändert sich mit diesem Abkommen. Ruanda ist stolz darauf, den Grossen Preis von Afrika auszurichten und diesen Moment mit mehr als 100 Millionen Fans auf dem ganzen Kontinent zu teilen. Diese zehnjährige Partnerschaft ist auch eine Investition in die Zukunft Ruandas.»

FIA-Chef Mohammed Ben Sulayem: «Die Rückkehr der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft nach Afrika ist ein historischer Moment für unseren Sport und ein wichtiger Schritt im fortgesetzten globalen Wachstum des Motorsports. Ruanda hat ein starkes Engagement gezeigt, um eine Veranstaltung auf Weltklasseniveau zu liefern, und die FIA wird eng mit der FOM und unseren Partnern zusammenarbeiten, während dieser neue Kurs nach den höchsten internationalen Standards entwickelt wird.»

Formel-1-CEO Stefano Domenicali: «Das ist ein Meilenstein für die Formel 1. Mit Ruanda, das ab dem nächsten Jahrzehnt im Kalender steht, wird unser Sport auf jedem bewohnten Kontinent Rennen fahren und die Weltmeisterschaft den Fans auf der ganzen Welt näher bringen als je zuvor.»

«Afrika war schon immer Teil der Zukunft der Formel 1, und von Anfang an waren wir entschlossen, auf die richtige Weise zurückzukehren, mit dem richtigen Partner, einem langfristigen Engagement und einer klaren Vision, um einen bedeutenden Einfluss zu schaffen. Ich möchte Ihrer Exzellenz Paul Kagame, Präsident der Republik Ruanda, der Regierung von Ruanda, dem Rwanda Development Board, FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem und allen danken, deren Engagement und Zusammenarbeit dies möglich gemacht haben.»

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