Verlängerung fix! Die Formel 1 fährt bis 2037 in Las Vegas

Während das Rennen im unter anderem für Casinos bekannten Monaco kurz bevorsteht, verlängert die Formel 1 offiziell mit dem Grand Prix in der Zocker-Metropole Las Vegas.

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Formel 1 weitere zehn Jahre in Las Vegas

In der Nacht zu Freitag wurde bekannt: Die Formel 1 fährt bis einschließlich 2027 in Las Vegas! Um ganze zehn Jahre verlängert die Formel 1 mit der Rennstrecke in Sin City. Der Kurs ist im Besitz der Formel 1 selbst. Auf der Strecke werden seit 2023 Rennen gefahren. Zweimal gewann dort Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen (2023 und 2025), einmal George Russell (Mercedes/2024). Verstappen machte hier 2023 seinen WM-Titel klar.

Der Grand Prix mitten in der Zockermetropole mit einem Kurs über den Las Vegas Strip ist bekannt für den hohen Glitz- & Glamour-Faktor. Laut Veranstalter generierte das Event allein 2025 43 Millionen US-Dollar Steuereinkünfte. Das Rennen ist in diesem Jahr als drittletzter GP der Saison vor dem Finale in Nahost (Katar und Abu Dhabi) eingeplant.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali sagte zur Verlängerung: «Wir freuen uns sehr, dass die Formel 1 noch viele Jahre lang in Las Vegas zu Gast sein wird. Seit ihrem Debüt im Jahr 2023 war die Veranstaltung ein voller Erfolg und hat sich rasch als erste Adresse für großartigen Rennsport, Weltklasse-Unterhaltung, führende Unternehmen, Prominente und Influencer etabliert. Es hat einen starken und nachhaltigen Einfluss auf die lokale Wirtschaft und die Gemeinschaft ausgeübt.»

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Der Italiener weiter: «Wir waren immer davon überzeugt, dass Las Vegas zu einem Eckpfeiler unserer Präsenz in den Vereinigten Staaten von Amerika werden würde. Und diese Verlängerung, zusammen mit dem Erfolg der letzten Jahre, bekräftigt unser langfristiges Engagement für diesen wichtigen Markt.» Domenicali: «Die Zukunft ist unglaublich spannend, und wir freuen uns darauf, diese Veranstaltung zu noch größeren Höhen zu führen.»