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Regen! Chaos! Startabbruch! So siegte Max Verstappen in Bahrain/Malaysia

Pole-Setter Max Verstappen fuhr beim Formel-1-GP von Bahrain in Malaysia zu seinem ersten Sieg in der Saison 2026! Dieser GP hatte alles: Regen, Software-Chaos, Startabbruch, Safety-Car!

Formel 1

Zwischenzeitlich war es richtig nass in Sepang: Rennsieger Max Verstappen
Zwischenzeitlich war es richtig nass in Sepang: Rennsieger Max Verstappen
Foto: XPB
Zwischenzeitlich war es richtig nass in Sepang: Rennsieger Max Verstappen
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Max Verstappen war der bislang letzte Formel-1-Sieger auf dem Sepang International Circuit (2017) – und er ist auch der neue Sieger! Der Niederländer gewann die Sepang-Neuauflage 2026 (als Bahrain-GP) – und holte damit den ersten Sieg der Saison für sich selbst und sein Team Red Bull Racing. Der GP verzögerte sich um fast zwei Stunden, weil es regnete und dann mehrere Autos mysteriöse Software-Probleme hatten. Kimi Antonelli wurde Zweiter, George Russell fiel kurz vor Schluss aus.

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Der Große Preis von Bahrain in Malaysia im Live-Ticker zum Nachlesen:

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01

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

55

1:47:14,808

1:38,220

25

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Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

55

+2,307

1:38,589

18

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Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

55

+4,919

1:38,610

15

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Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

55

+7,258

1:39,336

12

05

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

55

+8,571

1:39,792

10

06

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

55

+9,454

1:39,485

8

07

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

55

+12,753

1:40,254

6

08

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

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+13,372

1:40,353

4

09

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

55

+13,993

1:39,970

2

10

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1:40,315

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