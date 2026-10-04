Regen! Chaos! Startabbruch! So siegte Max Verstappen in Bahrain/Malaysia
Pole-Setter Max Verstappen fuhr beim Formel-1-GP von Bahrain in Malaysia zu seinem ersten Sieg in der Saison 2026! Dieser GP hatte alles: Regen, Software-Chaos, Startabbruch, Safety-Car!
Max Verstappen war der bislang letzte Formel-1-Sieger auf dem Sepang International Circuit (2017) – und er ist auch der neue Sieger! Der Niederländer gewann die Sepang-Neuauflage 2026 (als Bahrain-GP) – und holte damit den ersten Sieg der Saison für sich selbst und sein Team Red Bull Racing. Der GP verzögerte sich um fast zwei Stunden, weil es regnete und dann mehrere Autos mysteriöse Software-Probleme hatten. Kimi Antonelli wurde Zweiter, George Russell fiel kurz vor Schluss aus.
Der Große Preis von Bahrain in Malaysia im Live-Ticker zum Nachlesen:
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