Drei Strafen in der Formel 1! Mexiko-Rennergebnis nachträglich geändert

Bittere Neuigkeiten für mehrere Fahrer nach dem Formel-1-Rennen in Mexiko! McLaren-Pilot Oscar Piastri verlor nach dem Rennen auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez wegen einer nach dem GP ausgesprochenen 10-Sekunden-Zeitstrafe für ein Manöver gegen Arvid Lindblad (Racing Bulls) Platz 7 und damit sechs WM-Punkte. Die Alpine-Fahrer Franco Colapinto und Pierre Gasly bekamen ebenfalls nachträglich jeweils eine Zeitstrafe für Fehlverhalten unter gelber Flagge aufgebrummt.

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Mexiko-GP: Piastri/Lindblad löst Gelb aus

Was war passiert? Die Schlussphase des Mexiko-GP ging es chaotisch zu: Nach einer langen Rot-Unterbrechung (Unfall Bottas) gab es in Runde 59 noch eine gelbe Flagge und einen Safety-Car-Einsatz, als Arvid Lindblad von Oscar Piastri aufgegabelt wurde und in der Barriere landete.

Die Stewards hatten in dieser Phase des Rennens jede Menge zu tun, untersuchten mehrere mutmaßliche Fehlstarts und Tempo-Verstöße (5 Sekunden für Perez), dazu einige Zwischenfälle auf der Strecke (10 Sekunden für Hülkenberg) – und eben auch die zwei Gelbverstöße der Alpine-Piloten und die Szene mit Piastri. Die Ermittlungen in diesen drei Fällen wurden auf nach dem Rennen verschoben. Die Fahrer durften vorsprechen und Argumente vorbringen. Und bekamen allesamt nachträglich Strafen.

McLaren-Pilot Piastri bestraft

Zunächst die Entscheidung über Piastri: Um kurz vor sechs Uhr Ortszeit (1 Uhr bei uns) gaben die Rennkommissare bekannt: Piastri war im Duell mit Lindblad in Kurve 1 nie auf gleicher Höhe mit dem Briten, hatte also nicht das Recht auf die Kurve. Lindblad habe sich verteidigt, aber Piastri viel Raum gelassen. Die Kollision der beiden Rennfahrer in Kurve 2, die zum Aus für Lindblad führte, hätte nach Ansicht der Stewards vermieden werden können, wenn Piastri nach Kurve 1 weiter nach links gefahren wäre. 10 Sekunden Strafe nachträglich für Oscar Piastri!

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Alpine: Doppel-Strafe über Nacht

Die Entscheidung über die beiden Alpine-Fahrer wurde um halb acht Uhr abends in Mexiko mitgeteilt. Die TV-Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz waren da um halb drei Uhr morgens längst im Bett. In beiden Fällen sahen es die Rennkommissare als erwiesen an, dass die Piloten unter gelber Flagge nicht genug vom Gas gingen: Gasly unter doppelt Gelb (schlimmer!), Colapinto unter einfach Gelb. Colapinto bekam nachträglich 10 Sekunden drauf, Gasly eine Stop-and-Go-Strafe, die (da nach dem Rennen erteilt) in satte 30 Sekunden umgewandelt wurde.

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Weiterlesen TV-Programm Live Sao Paulo: 1. Freies Training FIA Formula One World Championship 06.11.2026 - 16:15

Gasly nach Strafe Letzter im F1-GP von Mexiko

Für Alpine bedeutet das den Verlust von doppelten Punkten: Franco Colapinto war als Achter ins Ziel gekommen (wären vier Punkte gewesen), Pierre Gasly als Zehnter (wäre ein Punkt gewesen). Gasly bekommt auch noch zwei Strafpunkte, Colapinto nur einen. Beide sind von einer möglichen Sperre aber weit entfernt. Piastri ist nach der Strafe 13., Colapinto 15., Gasly 17.

All diese Strafen bedeuten für das Rennergebnis: In den Top-6 keine Veränderung. Liam Lawson (Racing Bulls) rückt auf Platz 7 auf, Gabriel Bortoleto (Audi) wird Achter, Isack Hadjar (Red Bull Racing) Neunter. Und Debütant Ryo Hirakawa (Haas) wird Zehnter und holt somit in seinem ersten F1-GP einen Punkt.