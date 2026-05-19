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Formel-1-Neuling Cadillac: Das läuft schon gut – und daran hapert’s noch

Cadillac ist als Formel-1-Neuzugang nicht Letzter. Sergio Perez verrät, was schon gut läuft, woran das Team noch arbeiten muss und worauf es in den nächsten Wochen ankommen wird.

Formel 1

Sergio Perez im Cockpit seines Cadillac
Sergio Perez im Cockpit seines Cadillac
Foto: XPB
Sergio Perez im Cockpit seines Cadillac
© XPB

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Cadillac ist in dieser Saison das elfte Team in der Formel 1, seit 2026 komplett neu dabei. Das US-Team hat sich komplett neu aufgebaut, bekommt aber die Motoren von Ferrari geliefert, hat also an dieser Stelle eine sichere Bank. Und Cadillac hat sich zwei erfahrene Piloten ins Team geholt: den früheren Red Bull Racing-Piloten Sergio Perez und den Ex-Mercedes-Mann Valtteri Bottas. Zwischenstand nach vier Rennen bei den US-Neulingen: nicht Letzter, aber noch viel Arbeit zu tun.

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Daran muss Cadillac arbeiten

Perez sagte nach dem Miami-Rennen mit Blick auf Kanada: «Unser Paket zu verstehen, wird entscheidend sein, um in Kanada weitere Fortschritte zu erzielen. Denn wir müssen es besser verstehen und versuchen, bessere Lösungen zu finden. Wir haben nicht viel Zeit, aber ich denke, eine der kurzfristigen Aufgaben, die wir angehen müssen, ist der Reifenverschleiß. Wir haben da einige Ideen, aber all die unterschiedlichen Dinge zusammenzubringen, wird in den kommenden Wochen die größte Herausforderung für das Team sein.»

Perez: «Ich bin zuversichtlich»

Perez: «Ich bin zuversichtlich, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich sehe manchmal, dass wir, sobald der Reifenverschleiß bei uns einsetzt, mit dem Mittelfeld mithalten können, aber die können das Tempo einfach ziemlich stark steigern. Es ist noch eine lange Saison, aber natürlich haben wir es sehr eilig, Leistung zu finden, denn wir wissen, dass Aston Martin sich verbessern wird, und wir wollen nicht zurückbleiben.»

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Sportlich profitiert Cadillac auch vom Leid der anderen: Eigentlich hatte sich das Newcomer-Team darauf eingestellt, dem Feld hinterherzufahren. Doch der überraschend schwache Start von Aston Martin hat nun den Effekt, dass Cadillac in den ersten Runden einen unerwarteten Konkurrenten hatte, mit dem sie sich messen konnten.

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Perez: «Das ist eine große Motivation, aber es geht nicht nur um sie, sondern darum, uns selbst zu verbessern, Wochenende für Wochenende, in allen Bereichen.» Aston Martin ist wie Cadillac noch punktlos. Wegen der besseren Platzierungen im Rennen (oder weniger schlechten – je nach Sichtweise) liegt Cadillac in der Konstrukteurs-Wertung derzeit vor Aston Martin, ist also wider Erwarten nicht Letzter.

Erfolge in der Garage

Positiv nimmt Perez aus Miami mit: «Der Boxenstopp heute war fantastisch. Wirklich, wirklich gute Arbeit vom Team. Das zeigt, dass wir es können, also müssen wir in den kommenden Wochenenden in vielen verschiedenen Bereichen so weitermachen.»

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Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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12

57

1:33:19,273

1:31,968

28

02

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+3,264

1:31,869

26

03

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+27,092

1:31,949

22

04

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+43,051

1:32,446

17

05

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+48,949

1:33,110

14

06

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

10

07

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:01,871

1:33,035

6

08

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+1:04,245

1:32,515

10

09

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

57

+1:22,072

1:33,026

2

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