Schwaches Formel-1-Niveau? Das sagt Carlos Sainz zu Fernando Alonsos Urteil

Einige Fans und GP-Berichterstatter fragten sich, ob es der Frust war, der aus Fernando Alonso sprach, nachdem er in der Startphase des Rennens in Austin eine unliebsame Berührung mit Alex Albons Williams hatte, die ihm viel Abtrieb und einen möglichen Punkterang gekostet hatten. Doch der zweifache Weltmeister wiederholte sein hartes Urteil über das fahrerische Niveau im hinteren Teil des Formel-1-Feldes im Fahrerlager von Mexiko.

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Die Frage, wie gut oder schlecht die Fahrer ans Werk gehen, die im hinteren Teil des Feldes zu finden sind, wurde auch Carlos Sainz gestellt. Und der ehemalige Ferrari-Pilot, der sein Talent schon mehrfach unter Beweis gestellt hat, wegen des unterlegenen Williams-Renners aber derzeit am Ende des Feldes unterwegs ist, gab eine ausführliche Antwort.

«Ich habe einen Riesenrespekt vor Alex. Er ist einer jener Fahrer, gegen die ich liebend gerne antrete und mit dem ich nie ein Problem hatte, was den Respekt angeht. Ich geniesse es auch, gegen Fernando zu kämpfen», erklärte der Spanier. «Und bis zu diesem Jahr habe ich mich nie am Ende des Feldes befunden. Ob bei Toro Rosso, Renault oder McLaren, ich habe immer um Punkte und die Top-10-Plätze gekämpft. Nun bin ich erstmals am Ende des Mittelfelds unterwegs und das ist natürlich keine schöne Situation.»

Schwierigere Verhältnisse am hinteren Ende des Formel-1-Feldes

«Es ist weniger eine Frage der fahrerischen Qualitäten, sondern vielmehr geht es darum, dass du gegen Piloten antrittst, die nichts zu verlieren haben. Wenn das beste Ergebnis, das du erreichen kannst, ein zwanzigster Platz ist, führt das zu einer Dynamik, die man niemals am vorderen Ende des Feldes vorfindet, denn da ist der Einsatz ungleich höher», ist sich der 32-Jährige sicher.

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«Meiner Meinung nach hat es keiner von uns verdient, hinterherzufahren. Wir alle haben das nötige Talent, um Podestplätze zu erkämpfen, Top-5-Positionen und auch Siege. Ich denke da an Fernando, Alex und mich selbst, aber auch an Fahrer wie Checo Pérez oder Valtteri Bottas, die man schon an der Spitze kämpfen sah, ohne dass sie die Fehler und Unfälle hatten, die typisch sind für die hinteren Startreihen. Am Ende des Feldes ist die Luft auch viel verwirbelter, und man findet sich schneller in einer Situation, in der mehrere Autos gleichzeitig in eine Kurve einbiegen. Da ist die Wahrscheinlichkeit für Unfälle einfach auch viel grösser. Keiner von uns, will da hinten sein, und keiner geniesst das. Der Frust ist entsprechend gross», erklärt Sainz weiter.

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«Und was die Kommentare von Fernando angehen: Ich bin seit 12 Jahren in der Formel 1 unterwegs, und ich habe noch nie so ein hohes Niveau im Feld gesehen wie in diesem Jahr. Mir fällt kein einziger Fahrer ein, der nicht auf Formel-1-Niveau ist, selbst die Rookies der letzten Jahre sind exzellent. Wir alle machen Fehler, ich war in jungen Jahren auch nicht unfehlbar, und selbst jetzt unterlaufen sie mir, wie man in diesem Jahr gesehen hat. Aber ich denke, die höhere Anzahl an Zwischenfällen am hinteren Ende des Feldes sind eher der Situation geschuldet. Vielleicht spricht aus Fernando auch der Frust, weil er denkt, dass er es nicht verdient hat, da hinten rumzufahren. Ich kann nur für mich selbst sprechen», fügt der vierfache GP-Sieger an.