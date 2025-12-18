Formel-1-Pilot Lance Stroll über Kritik: «Das ist nur Lärm»

Lance Stroll ist seit 2017 ein fester Bestandteil der Formel-1-Startaufstellung. Seine ersten beiden Formel-1-Jahre verbrachte er mit dem Williams-Team, das in jener Phase einen Absturz erlebte. Nachdem die Mannschaft aus Grove 2017 noch den fünften Rang in der Team-Wertung erkämpft hatte, fand sie sich am Ende der darauffolgenden Saison auf dem zehnten Platz wieder.

Werbung

Werbung

Der Leistungsunterschied spiegelt sich auch in Strolls Ergebnissen. Sein erstes Formel-1-Jahr beendete er als WM-Zwölfter, bereits beim achten Rennwochenende in Baku stand er als Dritter auf dem Treppchen. Die darauffolgende WM schloss er als Gesamt-Achtzehnter ab. Dann wechselte er zum Racing Point-Team, mit dem er im zweiten Jahr gleich zwei Podestplätze feierte – in Monza und beim zweiten WM-Lauf in Bahrain wurde er in der Corona-Saison jeweils Dritter.

Im darauffolgenden wechselte er zum Racing Point Team, das von seinem Vater Lawrence Stroll und einer Investoren-Gruppe vor dem finanziellen Ruin gerettet worden war. Ab 2021 trat der Rennstall als Aston Martin Team an – und Stroll stand seither immer in Diensten des Rennstalls seines Vaters. Nicht nur wegen des Verdachts, nur deshalb ein Cockpit zu haben, musste er sich einige Kritik anhören. Auch seine Leistungen auf der Strecke und seine lustlosen Auftritte vor den Kameras sorgten immer wieder für Kopfschütteln bei den Beobachtern, die klare Worte für die Leistung des Rennfahrers aus Montreal hatten.

Wenn man ein paar gute Rennen fährt, ist man grossartig. Wenn man ein paar schlechte Rennen fährt, ist man schlecht. Das wird sich nie ändern. Lance Stroll

Werbung

Werbung

Stroll selbst weiss damit umzugehen. im Rahmen der «Unearth Your Greatness»-Gespräche, die das Team aus Silverstone veröffentlicht hat, erzählt er, wie er damit umgeht: «Das ist einfach nur Lärm. Wenn ich mich darauf einlasse, stört es mich natürlich, aber da habe ich das Glück, dass ich gute Menschen um mich habe, die ich liebe, denen ich vertraue, denen ich meine Aufmerksamkeit schenke und deren Meinung ich schätze. Ich versuche, in meiner Welt zu leben, nicht in dieser Welt in diesem Sinne.»

Thema der Woche 35. Formel-1-Weltmeister – aber wer ist Lando Norris wirklich? Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich? Mathias Brunner Weiterlesen

Der 27-Jährige weiss aus eigener Erfahrung: «Kritik wird es immer geben. Die Leute sind sehr kurzsichtig. Wenn man ein paar gute Rennen fährt, ist man grossartig. Wenn man ein paar schlechte Rennen fährt, ist man schlecht. Das wird sich nie ändern. Deshalb ist es wichtig, sich mit wichtigen Menschen zu umgeben und die Meinung der Menschen zu schätzen, die einem am Herzen liegen, die man schätzt. Leute, die man wirklich kennt, deren Meinung zählt. Man sollte keine Kritik von jemandem annehmen, von dem man keinen Rat annehmen würde.»