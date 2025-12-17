Formel-1-Präsentationen: Auch Honda lässt die Hüllen fallen

Eigentlich hat sich Honda 2021 offiziell aus er Formel 1 verabschiedet, doch als technischer Partner des Red Bull Racing Teams waren die Japaner weiterhin im Fahrerlager der Königsklasse präsent und feierten mit dem Rennstall aus Milton Keynes auch viele Erfolge.

2026 steigt der Konzern wieder als offizieller Motoren-Lieferant ein, wechselt aber die Fronten. Statt im Heck der Red Bull Racing-Renner werden die Antriebseinheiten der Japaner künftig in den Autos von Aston Martin brummen und damit die Dienstwägen von Fernando Alonso und Lance Stroll antreiben.

Und um die neuerliche Rückkehr in die höchste Formelsport-Klasse zu feiern, haben sich die Verantwortlichen der Marke entschieden, die neue Antriebseinheit in Tokio zu enthüllen – und zwar am gleichen Tag, an dem die Formel-1-Präsentation von Audi ansteht, nämlich am 20. Januar 2026.

Fans aus der ganzen Welt können die Präsentation auf YouTube im Livestream mitverfolgen, Honda-Präsident und CEO Toshihiro Mibe, Aston Martin-Teammitbesitzer Lawrence Stroll und Formel-1-CEO Stefano Domenicali sind in der japanischen Metropole vor Ort, wenn die neue Antriebseinheit vorgestellt wird. Darüber hinaus sollen die Ziele von Honda und Aston Martin und die neuen Regeln erklärt werden, die für eine neue Generation von Formel-1-Motoren sorgen.

HRC-Präsident Koji Watanabe sagte: «Ich bin zuversichtlich, dass wir alle Herausforderungen, die das neue Reglement mit sich bringt, meistern können. Honda hat seit 1964 viel Erfahrung in der Formel 1 gesammelt, und wir sind zuversichtlich, dass wir zusammen mit dem Aston Martin Team in der neuen Formel-1-Ära sehr konkurrenzfähig sein können.»