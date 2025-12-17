Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Formel-1-Präsentationen: Auch Honda lässt die Hüllen fallen

Honda wird 2026 ein neues Formel-1-Kapitel aufschlagen – die Japaner spannen künftig mit dem Aston Martin Team zusammen. Die neue Antriebseinheit für die nächste Saison wird in Tokio enthüllt.

Agnes Carlier

Von

Formel 1

HRC-Präsident Koji Watanabe
HRC-Präsident Koji Watanabe
Foto: Sam Bloxham / Getty Images
HRC-Präsident Koji Watanabe
© Sam Bloxham / Getty Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Eigentlich hat sich Honda 2021 offiziell aus er Formel 1 verabschiedet, doch als technischer Partner des Red Bull Racing Teams waren die Japaner weiterhin im Fahrerlager der Königsklasse präsent und feierten mit dem Rennstall aus Milton Keynes auch viele Erfolge.

Werbung

Werbung

2026 steigt der Konzern wieder als offizieller Motoren-Lieferant ein, wechselt aber die Fronten. Statt im Heck der Red Bull Racing-Renner werden die Antriebseinheiten der Japaner künftig in den Autos von Aston Martin brummen und damit die Dienstwägen von Fernando Alonso und Lance Stroll antreiben.

Und um die neuerliche Rückkehr in die höchste Formelsport-Klasse zu feiern, haben sich die Verantwortlichen der Marke entschieden, die neue Antriebseinheit in Tokio zu enthüllen – und zwar am gleichen Tag, an dem die Formel-1-Präsentation von Audi ansteht, nämlich am 20. Januar 2026.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Fans aus der ganzen Welt können die Präsentation auf YouTube im Livestream mitverfolgen, Honda-Präsident und CEO Toshihiro Mibe, Aston Martin-Teammitbesitzer Lawrence Stroll und Formel-1-CEO Stefano Domenicali sind in der japanischen Metropole vor Ort, wenn die neue Antriebseinheit vorgestellt wird. Darüber hinaus sollen die Ziele von Honda und Aston Martin und die neuen Regeln erklärt werden, die für eine neue Generation von Formel-1-Motoren sorgen.

Werbung

Werbung

HRC-Präsident Koji Watanabe sagte: «Ich bin zuversichtlich, dass wir alle Herausforderungen, die das neue Reglement mit sich bringt, meistern können. Honda hat seit 1964 viel Erfahrung in der Formel 1 gesammelt, und wir sind zuversichtlich, dass wir zusammen mit dem Aston Martin Team in der neuen Formel-1-Ära sehr konkurrenzfähig sein können.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

McLaren Formula 1 Team

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

McLaren Formula 1 Team

410

4

George Russell

George Russell

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

Williams

Atlassian Williams Racing

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Williams

Atlassian Williams Racing

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Aston Martin Aramco Formula One Team

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  4. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien