Formel-1-Präsentationen: McLaren zeigt das neue Auto im Februar
Nachdem alle anderen Formel-1-Teams bereits ihre Termine für die 2026er-Präsentation bekanntgegeben haben, zieht das Weltmeister-Team nach. McLaren wird den Schleier erst im nächsten Monat lüften.
Formel 1
Im MCL39 fuhr Norris zum Titel, im Februar wird der 2026er-Look enthülltIm MCL39 fuhr Norris zum Titel, im Februar wird der 2026er-Look enthülltFoto: Price / XPB Images
Im MCL39 fuhr Norris zum Titel, im Februar wird der 2026er-Look enthüllt© Price / XPB Images
Die Formel-1-Fans dürfen sich freuen, mit McLaren hat nun auch das Weltmeister-Team den Termin für die Präsentation des 2026er-Renners bekanntgegeben. Im Gegensatz zu anderen WM-Teilnehmern werden die Briten die Lackierung des GP-Autos von Champion Lando Norris und Oscar Piastri erst im Februar zeigen.
Die Fans können live dabei sein, denn die Enthüllung wird im Netz zu sehen sein. Wenn die Hüllen am 9. Februar um 16 Uhr am Bahrain International Circuit fallen, werden die Zuschauer nicht nur den 2026er-Look von McLaren sehen. Sie werden darüber hinaus auch von McLaren-CEO Zak Brown und Teamchef Andrea Stella hören, was sie zum neuen Dienstwagen des Weltmeisters zu sagen haben. Auch die Fahrer werden vor Ort sein und sich zu Wort melden.
Gleichentags ist auch die Präsentation des Formel-1-Autos von Aston Martin geplant, das unter der Leitung von Stardesigner Adrian Newey entstanden ist und den Stammpiloten Fernando Alonso und Lance Stroll zu einem erfolgreichen Start in die neue Ära der Vierrad-Königsklasse verhelfen soll.
Präsentationen und Tests 2026
  • 15. Januar: Red Bull Racing/Racing Bulls (Lackierung) in Detroit
  • 19. Januar: Haas (Lackierung) im Internet
  • 20. Januar: Audi in Berlin
  • 20. Januar: Honda in Tokio
  • 22. Januar: Mercedes, erste Computer-Bilder im Internet
  • 23. Januar: Alpine in Barcelona
  • 23. Januar: Ferrari in Maranello
  • 26. bis 30. Januar: Erster Wintertest, in Barcelona
  • 2. Februar: Mercedes im Internet
  • 3. Februar: Williams (Lackierung) im Internet
  • 8. Februar: Cadillac (Lackierung) beim Super-Bowl
  • 9. Februar: Aston Martin
  • 9. Februar: McLaren (Lackierung) im Internet
  • 11. bis 13. Februar: Zweiter Wintertest, in Bahrain
  • 18. bis 20. Februar: Dritter Wintertest, in Bahrain
Weiterlesen
Themen
  • Formel 1
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Lando Norris
423
2
Max Verstappen
421
3
Oscar Piastri
410
4
George Russell
319
5
Charles Leclerc
242
6
Lewis Hamilton
156
7
Kimi Antonelli
150
8
Alexander Albon
73
9
Carlos Sainz Jr.
64
10
Fernando Alonso
56
Mehr laden
EventsAlle Formel 1 Events
  • Vergangen
    Qatar Grand Prix
    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  • Vergangen
    Abu Dhabi Grand Prix
    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event
  • Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event
  • Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event
  • Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event
