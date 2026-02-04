Formel-1-Rangordnung 2026: Erste Einschätzung von Esteban Ocon

Natürlich waren die Zeiten, die beim Shakedown-Test auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya gefahren wurden, mit Vorsicht zu geniessen. Denn beim ersten Test mit der neuen Fahrzeuggeneration ging es vor allem darum, die Standfestigkeit zu garantieren und viele Daten zu sammeln. Ausserdem waren durch die freie Wahl der Teams, an welchen drei Tagen sie ausrücken wollten, auch nicht alle Autos bei gleichen Bedingungen auf der Bahn. Und schliesslich fehlte durch die Williams-Testabsage ein Rennstall auf der Piste.

Dennoch vermittelten die ersten Testfahrten einen ersten Eindruck von den 2026er-Autos und dem Entwicklungsstand der Teams. Die vielen Runden, die etwa Mercedes, Ferrari und Red Bull Racing fahren konnten, sind ein ermutigendes Zeichen für die Zuverlässigkeit der jeweiligen GP-Autos. Und dass McLaren etwas mehr Mühe bekundete und Aston Martin erst zum Schluss ausrückte, blieb natürlich auch nicht unbemerkt.

Klar, das Kräfteverhältnis wird sich erst zeigen, wenn alle Teams gemeinsam zum ersten Qualifying in Melbourne ausrücken werden. Das weiss auch Esteban Ocon, der auf die entsprechende Frage abwinkt: «Ich denke, es ist noch etwas zu früh, um über die Hierarchie zu sprechen.» Gleichzeitig wagt der Franzose aber eine erste Einordnung.

«Wir haben gesehen, dass Mercedes bei allen Tests sehr schnell war, und wir haben auch erkannt, dass Ferrari auch eine gute Form an den Tag gelegt hat und Red Bull Racing gut war. Auch McLaren war bei der Musik», zählt der 29-Jährige auf. «Ich denke, der Test in Bahrain hat uns auch gezeigt, dass es in der Gruppe dahinter eng zugehen wird zwischen den Racing Bulls, Alpine und uns. Und einen Schritt weiter hinten liegen derzeit Audi und Cadillac», ergänzte er.

