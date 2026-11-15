Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies: «Das kam früher als erwartet»

Langjährige Formel-1-Beobachter wissen: Wenn die Regeln in der Königsklasse umfassend verändert werden, kommt es oft zu einem neuen Kräfteverhältnis, bei dem das Team, das auf die richtigen Konzepte gesetzt hat, zunächst über einen grossen Vorsprung verfügt. Entsprechend gespannt blickten die GP-Experten und Fans auf die diesjährige Saison, und manch einer bedauerte die Regelrevolution, weil er befürchtete, dass dadurch die hohe Leistungsdichte der letzten Jahre schwinden würde.

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Doch es kam anders als gedacht, gerade bei den Spitzenteams wurden die Abstände im Laufe der Saison immer kleiner, und bei den Abschlusstrainings trennten oft nur wenige Zehntel die Top-Piloten. Damit hatte eigentlich keiner gerechnet, gesteht Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies. Der Franzose sagt: «Es stimmt, was die Angleichung der Leistung an der Spitze des Feldes angeht, das kam früher als erwartet.»

«Ich vermute, dass dieser Umstand vielleicht ein Indikator dafür ist, wie restriktiv die Regeln sind. Allerdings sieht man im Feld auch deutliche Unterschiede bei den Fahrzeugkonzepten. Und alle vier Top-Teams können um Siege kämpfen, was natürlich gut für den Sport ist», erklärte der Ingenieur weiter.

«Wir müssen abwarten und schauen, wie sich das im zweiten Jahr gestalten wird», mahnte Mekies, ergänzte aber im gleichen Atemzug: «Aber was man mit Bestimmtheit sagen kann, ist: Es ist grossartig für den Sport, dass man bereits in der zweiten Saisonhälfte zu einem Rennwochenende anreist, ohne zu wissen, welches der vier Top-Teams den Sieg holen wird. Und im Qualifying liegen nur zwei Zehntel zwischen den Top-5-Piloten. Das liegt daran, dass wir ein starkes Entwicklungsrennen erlebt haben. Die Teams müssen deshalb die Rennwochenenden perfekt umsetzen, wenn sie am Sonntag den Sieg holen wollen.»

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