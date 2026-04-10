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Update vom Formel-1-Regel-Gipfel: So geht es jetzt weiter
Eine Reihe von Treffen auf höchster Ebene zu den neuen Formel-1-Regeln hat begonnen. Nach dem ersten Meeting gab es nun ein offizielles Update. Wie es in den nächsten Tagen weitergeht...
Formel 1
Rennstart in SuzukaRennstart in SuzukaFoto: XPB
Rennstart in Suzuka© XPB
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Viel war in der Formel 1 in den vergangenen Tagen und Wochen über den 9. April gesprochen worden. Regelhüter FIA, Teams und Motorenhersteller kamen an diesem Tag zusammen, um über das teils umstrittene neue F1-Reglement zu diskutieren. Nach dem ersten Treffen teilt die FIA mit, der Dialog sei «konstruktiv» gewesen – und dass mehrere weitere Meetings folgen werden. Wegen der GP-Absagen in Bahrain und Saudi-Arabien ist aktuell ohnehin viel Zeit.
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Die Ergebnisse nach dem ersten F1-Regeltreffen im Detail Die Regelhüter von der FIA teilten am Donnerstagabend nach dem ersten Meeting mit: «Es herrschte allgemeine Einigkeit darüber, dass die bisherigen Rennen zwar spannende Rennen geboten haben. Man hat sich jedoch darauf verständigt, einige Aspekte der Vorschriften im Bereich des Energiemanagements anzupassen. Es fand ein konstruktiver Dialog über schwierige Themen statt, insbesondere angesichts des Wettstreits zwischen den Beteiligten.» Klar: Wer gerade schnell ist, würde die Regeln gern so belassen. Die Hinterbänkler bevorzugen dagegen Anpassungen. Es wird betont, dass diese nun stattfindende Reihe von Treffen bereits vor der Saison geplant war – nach mehreren Rennen, damit ausreichend Daten vorliegen. Diese Reihe wird in den kommenden Wochen fortgesetzt.
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Der Fahrplan für die nächsten Treffen Der Fahrplan sieht wie folgt aus: «Am 15. April findet eine Sitzung zum sportlichen Reglement statt, in der alle Änderungen in Abschnitt B (des sportlichen Reglements, Anm.) erörtert werden, die zur Umsetzung der technischen Änderungen erforderlich sind. Die nächste technische Sitzung findet am 16. April statt, bei der die heute besprochenen Punkte weiterverfolgt und neue Themen behandelt werden.»
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Und noch ein vierter Termin ist geplant: «Für den 20. April ist ein Treffen auf höchster Ebene mit Vertretern aller Beteiligten geplant, bei dem voraussichtlich die von den technischen Teams gemeinsam vorgeschlagenen bevorzugten Optionen geprüft und ein Konsens über das weitere Vorgehen angestrebt wird.» Sprich: Spruchreifes wird es erst dann geben. Und Ergebnisse dieses Treffens müssen ohnehin noch vom Weltmotorsportrat durchgewunken werden.
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