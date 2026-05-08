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Formel-1-Regeln 2027: Elektro-Anteil wird schon im nächsten Jahr schrumpfen

Die FIA hat bestätigt: Man hat sich grundsätzlich auf eine Reduzierung des Elektro-Anteils der Formel-1-Antriebseinheiten geeinigt. Bereits im nächsten Jahr steigt die Leistung des Verbrennungsmotors.

Formel 1

Die FIA feilt weiter an den Regeln der Formel 1
Die FIA feilt weiter an den Regeln der Formel 1
Foto: Moy / XPB Images
Die FIA feilt weiter an den Regeln der Formel 1
© Moy / XPB Images

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Die neuen Formel-1-Regeln sorgen hinter den Kulissen für viele Diskussionen. Denn die ersten Rennen des Jahres haben gezeigt, dass die Energie-Knappheit ein Problem und Ärgernis darstellt. Zudem schaffen die grossen Tempo-Unterschiede gefährliche Situationen, etwa beim Start oder wenn ein deutlich schnellerer Fahrer auf einen Gegner aufschliesst, der dank des Energie-Managements gemächlicher unterwegs ist.

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Einige Änderungen wurden bereits nach den ersten drei Rennen beschlossen. Die klugen Köpfe des Autosport-Weltverbands setzten sich mit den Vertretern der Teams, Motorenhersteller und des Rechteinhabers Formula One Management zusammen und nahmen Anpassungen vor, die sämtliche Kritiker als Schritt in die richtige Richtung beurteilt haben.

In Miami waren die Kritikpunkte nicht so präsent, denn die Strecke bot den Fahrern dank harter Bremspunkte genügend Gelegenheiten, Energie zu gewinnen. Doch auf anderen Pisten wird das Ärgernis vieler Fahrer, an einigen Stellen vom Gas gehen zu müssen, um genügend Energie für eine ganze Runde zu haben, wieder präsenter sein.

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Deshalb wird nachgelegt, und die Eckpfeiler für die künftigen Anpassungen, die ab 2027 greifen sollen, wurden in einer Online-Sitzung definiert. Mit dabei waren neben den FIA-Verantwortlichen auch die Teamchefs, das Formel-1-Management sowie Vertreter der fünf Motorenhersteller, die in der Formel 1 mitmischen. Und besprochen wurde eine Reihe von Änderungen, die grundsätzlich angenommen wurden.

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Zunächst habe man laut FIA-Mitteilung einen Blick auf die jüngsten Änderungen geworfen, die in Miami eingeführt wurden. Und die Teilnehmenden waren sich einig, dass diese einen positiven Schritt bei der Verfeinerung des aktuellen Reglements darstellen. Die FIA berichtete zudem, dass nach der Umsetzung in Miami keine wesentlichen Probleme oder Sicherheitsbedenken festgestellt worden seien.

Man werde die Miami-Anpassungen weiter prüfen, um künftige Veränderungen auszumachen, die die Sicherheit beim Rennstart und bei Rennen, die auf nasser Bahn stattfinden, verbessern sollen, heisst es in der Mitteilung der FIA.

Die WM-Teilnehmer und Verantwortlichen des Sports befassten sich daraufhin auch mit der längerfristigen Weiterentwicklung der Regeln. Und sie beschlossen grundsätzlich für 2027, dass der Elektroanteil kleiner werden soll, genauer gesagt wird die Leistung des Verbrennungsmotors um etwa 50 kW erhöht, zudem wird auch die Spritdurchflussmenge erhöht und der Einsatz des Energierückgewinnungssystems reduziert.

In technischen Arbeitsgruppen, in denen sowohl Vertreter der Teams als auch der Motorenhersteller zusammenfinden, soll detaillierter darüber gesprochen werden, bevor das endgültige Paket an Änderungen beschlossen wird. Die Vorschläge, die man in der Online-Sitzung besprochen hat, fussen auf Diskussionen, die in den vergangenen Wochen zwischen den verschiedenen Akteuren des Sports geführt wurden, wobei auch die Meinung der GP-Piloten mit einbezogen wurde.

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Sobald die Regeländerungen ausgefeilt sind, werden sie dem Motorsport-Weltrat der FIA zur elektronischen Abstimmung vorgelegt. Zuvor stimmen die Motorenhersteller noch darüber ab.

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Bestzeit

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01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:33:19,273

1:31,968

28

02

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+3,264

1:31,869

26

03

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+27,092

1:31,949

22

04

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+43,051

1:32,446

17

05

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+48,949

1:33,110

14

06

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

10

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Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:01,871

1:33,035

6

08

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+1:04,245

1:32,515

10

09

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Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

57

+1:22,072

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