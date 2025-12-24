Formel-1-Rennpause: Unser Lieblingssport fehlt uns sehr

Die Formel 1 macht derzeit Rennpause. Für uns Grand-Prix-Fans ist diese Zeit schwer zu ertragen – Testfahrten gibt es erst Ende Januar und dann auch noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, bis dahin dreht sich ein Rad höchstens für einen Funktionstest, auch dies abseits neugieriger Augen; das erste Rennen findet erst am 8. März statt, das bedeutet: von heute an noch 74 Tage Warten, uff.

Früher testete die Formel 1 ungehemmt, da wurde vor dem Jahreswechsel in Andalusien oder Katalonien schon mal gefahren, wenn die ersten Flocken fielen. Im Januar rückten die Rennställe nach Südafrika oder Südamerika zu weiteren Testfahrten aus, egal wohin, Hauptsache irgendwo, wo es nicht kalt und nass und grau war.

Davon sind wir heute weit entfernt, denn wir haben in der Formel 1 eine Testbeschränkung, welche für die Fans so angenehm ist wie eine Wurzelbehandlung.

Jetzt mal Hand aufs Herz: Leiden Sie nicht auch bereits an ersten Entzugserscheinungen? Falls Sie sich dessen nicht ganz sicher sind – wir haben einige untrügliche Warnzeichen zusammengefasst.

Sie suchen am Morgen nach dem Einsteigen in ihr Auto die Schaltwippe hinter dem Lenkrad.

Auf dem Weg zur Arbeit: Als ein Fahrzeug vor Ihnen eine durchgezogene Linie überfährt, rufen Sie sofort Mutter an und monieren die Verletzung der Pistengrenzen.

Im Büro gehen Sie vom Arbeitsplatz zur Kaffee-Ecke bewusst die Ideallinie.

Mittagspause: Wenn Sie auf dem Gehsteig hinter einem anderen Passanten einschwenken, suchen Sie instinktiv seinen Windschatten.

Sie googeln nach einem günstigen Rennsimulator.

Sie ertappen sich beim Gedanken: Diese Formel E ist eingentlich gar nicht so übel.

Staubildung auf dem Nachhauseweg im Feierabend-Verkehr. Sie beginnen spontan zu rufen: «Blue Flags! Blue Flags!»

Bei der Anfahrt zur Tankstelle halten Sie so an, dass die Tanköffnung ihres Wagens exakt vor der Spritschlauch-Verankerung platziert ist.

Sie müssen ja noch einkaufen. Im Supermarkt: Ihnen fällt auf, dass der Einkaufswagen untersteuert. Vor allem in der mittelschnellen Linkskurve zur Fleischtheke hinüber.

Sie erkundigen sich in der Früchteabteilung diskret nach der jüngsten Auslegung der Papaya-Regeln.

Feierabend, aber was nun? Sie kennen doch die Dialoge jeder "Drive to Survive"-Folge auswendig.

Sie gucken sich stattdessen das dritte freie Training zum Grand Prix von Brasilien 2025 aus der Konserve an, lassen dazu aber aus der Stereoanlage Motorensound aus den 1990er Jahren laufen.

Sie können nicht nur die Weltmeister der letzten 75 Jahre aufzählen, sondern auch die jeweils Zweit-, Dritt- und Viertplatzierten.

Sie stehlen sich am Wochenende auf das Gelände des Hockenheimrings, setzen sich mutterseelenalleine auf eine Tribüne und träumen von einem WM-Lauf in Deutschland.

Sie wollen ihren nächsten Sohn Max oder Lando nennen. Oscar und Charles gefallen ihnen auch ganz gut.

Diese Dakar-Rallye ist eigentlich gar nicht so übel.

Sie ertappen sich dabei, wie Sie die Formel-1-Hymne summen.

Falls Sie eines dieser Anzeichen entdecken, kann ich nur den Rat geben: Sich nichts anmerken lassen und geduldig bleiben. Der erste Grand Prix des Jahres kommt bestimmt.