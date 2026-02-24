Weiter zum Inhalt
Formel 1: Rückkehr des Türkei-GP? Das sagt Stefano Domenicali
Formel-1-CEO Stefano Domenicali verrät vor dem Start der neuen Saison: Ein Comeback des Istanbul Park Circuit in der Türkei in den Rennkalender der F1 steht kurz bevor!
Formel 1
Regenschlacht beim Türkei-GP 2021: Sergio Perez im Red Bull Racing-BolidenRegenschlacht beim Türkei-GP 2021: Sergio Perez im Red Bull Racing-BolidenFoto: XPB Images
Regenschlacht beim Türkei-GP 2021: Sergio Perez im Red Bull Racing-Boliden© XPB Images
Diese Aussagen vom Formel-1-Chef dürften viele Fans freuen! Laut F1-CEO Stefano Domenicali steht ein Comeback der Türkei in den Rennkalender der Formel 1 bevor – auch wenn noch nicht alles in trockenen Tüchern ist.
Von 2005 bis 2011 fuhr die Formel 1 jährlich auf dem Istanbul Park. In der Corona-Pandemie sprang der Kurs zweimal ein. 2020 holte Lewis Hamilton in Istanbul seinen siebten WM-Titel, auch 2021 war die Formel 1 wieder zu Gast. Doch seitdem – kein Event mehr. Allerdings fällt der Name des bei Fans beliebten Kurses immer wieder, wenn es darum geht, welche Rennen neu in den Kalender kommen könnten. Stefano Domenicali deutet an: Bleibt dran! Zum Start der Formel-1-Saison 2026 meldete sich nun auch F1-CEO Stefano Domenicali zu Wort. Er sagte: «Die Türkei ist noch nicht zu 100 Prozent bestätigt. Bleibt dran bei der Türkei, lasst es mich so formulieren.» («Stay tuned on Turkey!» im englischen Original)
Domenicali: «Aber es stimmt. Und das ist auch eine Antwort an die Leute, die gesagt haben, es gibt zu viele Straßenkurse. Die Rennen, die jetzt in den Kalender zurückkommen, sind keine Straßenkurse, es sind Strecken mit Tradition, mit einem großartigen Rennhintergrund. Bleibt also dran, was die Türkei betrifft!»
Es soll bei 24 Rennen bleiben Zuletzt wurde bestätigt, dass Spa und Barcelona in eine Rotation gehen, beide Strecken bleiben also im Kalender. Außerdem kehrt Portugal (Autodromo Internacional do Algarve) ab nächstem Jahr zurück. Wird es da nicht langsam eng im Kalender? Zandvoort und Imola fallen aus dem Kalender, aber mit Madrid kommt dieses Jahr eine semipermanente Strecke dazu. Aktuell liegt die von u.a. den Teams festgelegte Obergrenze von Rennen bei 24.
Domenicali: «Was die Anzahl angeht, bleibe ich bei dem, was wir gesagt haben, nämlich 24. Und wir werden diese Zahl beibehalten, um eventuelle andere Änderungen in Zukunft möglichst zu vermeiden. Aber wir wollen bei dieser Zahl bleiben.»
  • Formel 1
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Lando Norris
423
2
Max Verstappen
421
3
Oscar Piastri
410
4
George Russell
319
5
Charles Leclerc
242
6
Lewis Hamilton
156
7
Kimi Antonelli
150
8
Alexander Albon
73
9
Carlos Sainz Jr.
64
10
Fernando Alonso
56
  • Vergangen
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event
  • Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event
  • Japanese Grand Prix
    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event
  2. Vergangen
    Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event
  3. Demnächst
    Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event
  4. Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event
  5. Japanese Grand Prix
    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
