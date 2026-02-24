Formel 1: Rückkehr des Türkei-GP? Das sagt Stefano Domenicali

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Weiterlesen
Werbung
Diese Aussagen vom Formel-1-Chef dürften viele Fans freuen! Laut F1-CEO Stefano Domenicali steht ein Comeback der Türkei in den Rennkalender der Formel 1 bevor – auch wenn noch nicht alles in trockenen Tüchern ist.
Werbung
Werbung
Von 2005 bis 2011 fuhr die Formel 1 jährlich auf dem Istanbul Park. In der Corona-Pandemie sprang der Kurs zweimal ein. 2020 holte Lewis Hamilton in Istanbul seinen siebten WM-Titel, auch 2021 war die Formel 1 wieder zu Gast. Doch seitdem – kein Event mehr. Allerdings fällt der Name des bei Fans beliebten Kurses immer wieder, wenn es darum geht, welche Rennen neu in den Kalender kommen könnten. Stefano Domenicali deutet an: Bleibt dran! Zum Start der Formel-1-Saison 2026 meldete sich nun auch F1-CEO Stefano Domenicali zu Wort. Er sagte: «Die Türkei ist noch nicht zu 100 Prozent bestätigt. Bleibt dran bei der Türkei, lasst es mich so formulieren.» («Stay tuned on Turkey!» im englischen Original)
Domenicali: «Aber es stimmt. Und das ist auch eine Antwort an die Leute, die gesagt haben, es gibt zu viele Straßenkurse. Die Rennen, die jetzt in den Kalender zurückkommen, sind keine Straßenkurse, es sind Strecken mit Tradition, mit einem großartigen Rennhintergrund. Bleibt also dran, was die Türkei betrifft!»
Werbung
Werbung
Es soll bei 24 Rennen bleiben Zuletzt wurde bestätigt, dass Spa und Barcelona in eine Rotation gehen, beide Strecken bleiben also im Kalender. Außerdem kehrt Portugal (Autodromo Internacional do Algarve) ab nächstem Jahr zurück. Wird es da nicht langsam eng im Kalender? Zandvoort und Imola fallen aus dem Kalender, aber mit Madrid kommt dieses Jahr eine semipermanente Strecke dazu. Aktuell liegt die von u.a. den Teams festgelegte Obergrenze von Rennen bei 24.
Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Weiterlesen
Domenicali: «Was die Anzahl angeht, bleibe ich bei dem, was wir gesagt haben, nämlich 24. Und wir werden diese Zahl beibehalten, um eventuelle andere Änderungen in Zukunft möglichst zu vermeiden. Aber wir wollen bei dieser Zahl bleiben.»
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach