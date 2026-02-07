Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Formel-1-Saison 2026: Ganz anderes Kräfteverhältnis als in Barcelona

Die Bestzeit beim Shakedown-Test stellte Lewis Hamilton im Ferrari auf. Mercedes-Star George Russell blieb knapp eine Zehntel langsamer. Juan Pablo Montoya sagt, was die Barcelona-Bestmarke wert ist.

Otto Zuber

Von

Formel 1

Montoya rechnet mit deutlich besseren Rundenzeiten als beim Barcelona-Test
Montoya rechnet mit deutlich besseren Rundenzeiten als beim Barcelona-Test
Foto: Moy / XPB Images
Montoya rechnet mit deutlich besseren Rundenzeiten als beim Barcelona-Test
© Moy / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Dass die Rundenzeiten bei Formel-1-Testfahrten mit Vorsicht zu geniessen sind, ist nichts Neues. Und beim Shakedown-Test in Barcelona stand auch nicht die Zeitenjagd im Mittelpunkt, wie viele Teamverantwortliche und Fahrer unisono betont haben. Denn beim ersten echten Test mit der neuen Fahrzeuggeneration ging es in erster Linie darum, die Zuverlässigkeit der Systeme zu testen und den Fahrern die Möglichkeit zu geben, sich mit den neuen GP-Rennern und dem Energie-Management vertraut zu machen.

Werbung

Werbung

Dennoch gab es viel Wirbel um die Test-Bestzeit von Lewis Hamilton. Der siebenfache Weltmeister, der eine schwierige erste Saison mit dem Ferrari-Team hinter sich hat, umrundete den Circuit de Barcelona-Catalunya am Ende des letzten Testtages in 1:16,348 min und sorgte damit für Jubel bei den Tifosi. Denn er unterbot die tags zuvor von George Russell aufgestellte Rundenzeit um knapp eine Zehntel.

Doch haben die Formel-1-Rennställe wirklich gezeigt, was sie können? Und wie sehr wird sich die Leistung verändern, wenn die Bedingungen repräsentativer als beim kalten Wintertest in Spanien sein werden? Ausserdem durften die Teams die erlaubten drei Testtage innerhalb des fünftägigen Tests selbst aussuchen, was bedeutet, dass die persönlichen Bestzeiten nicht unter den gleichen Bedingungen aufgestellt wurden. Und schliesslich werden die Teams die Fahrzeuge bis zur letzten Minute weiterentwickeln, bevor der Saisonstart in Melbourne ansteht.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Sicher ist: Die neuen GP-Renner werden am GP-Wochenende in Barcelona sicherlich deutlich flotter um die Strecke flitzen. Der Blick auf die Pole-Zeit von 2025, die Oscar Piastri aufgestellt hat, bestätigt dies. Denn der McLaren-Star schaffte die Runde in 1:11,546. GP-Veteran Juan Pablo Montoya betont denn auch im «AS Colombia»-Gespräch: «Die meisten gehen davon aus, dass Mercedes einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz hat. Ich habe gehört, dass die Zeiten, die sie in Barcelona gefahren sind, zwischen drei und vier Sekunden langsamer waren, als es das Potenzial der Autos zulassen würde.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  5. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien