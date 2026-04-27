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Formel-1-Star Fernando Alonso: Beendet der Nachwuchs seine lange Kindheit?

Vor dem jüngsten Formel-1-GP in Suzuka gab es frohe Nachrichten für Fernando Alonso. Der zweifache Champion wurde Vater. Damit beendete er seine verlängerte Kindheit, ist sich David Coulthard sicher.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Fernando Alonso ist der vierte Vater im aktuellen Feld der Formel-1-Stars
Fernando Alonso ist der vierte Vater im aktuellen Feld der Formel-1-Stars
Foto: Moy / XPB Images
Fernando Alonso ist der vierte Vater im aktuellen Feld der Formel-1-Stars
© Moy / XPB Images

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Die WM-Runde in Japan begann für Formel-1-Urgestein Fernando Alonso mit Verspätung. Der zweifache Weltmeister aus dem Aston Martin Team war am Medien-Tag vor dem Start des Wochenendes nicht vor Ort, und das aus gutem Grund: Seine Lebensgefährtin, die Journalistin Melissa Jimenez Dionisio brachte das gemeinsame Kind zur Welt, wie der GP-Star stolz bestätigte.

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Alonso erzählte im Gespräch mit DAZN Spanien nach seiner Ankunft im Fahrerlager von Suzuka, dass sowohl seine Partnerin Melissa Jimenez als auch das Baby wohlauf sind. «Man stellt sich nie wirklich etwas Bestimmtes vor. Die Dinge passieren einfach, wie sie passieren, und es gibt immer etwas Stress und Sorge, dass alles gut geht», gestand er, und fügte an: «Zum Glück ist alles gut verlaufen, sowohl für die Mama als auch für das Baby. Ich bin super-glücklich, das ist ein sehr besonderer Moment für mich.»

Es ist der erste Nachwuchs des 44-jährigen Asturiers, und GP-Veteran David Coulthard ist sich sicher: Die Vaterfreuden wirken sich auch auf die Arbeit auf der Strecke aus. Der Schotte, der nach seinem Abschied aus der Königsklasse Vater wurde, sagt im «Cars & Money»-Podcast über Alonso: «Er wurde nie durch Familie und Kinder ausgebremst. Diese Ablenkung gab es für ihn nicht.

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«Er genoss die Unbeschwertheit einer verlängerten Kindheit. Profisportler zu sein, ist wie eine Verlängerung der eigenen Kindheit», ist sich Coulthard sicher. Doch damit sei nun Schluss. Er erinnert sich an seine eigenen Erfahrung: «Ein paar Wochen nach der Geburt meines Sohnes hatte ich das Gefühl, dass mein Herz grösser wurde.»

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«Sobald das passiert, ist es dein grösster Wunsch, dafür zu sorgen, dass du dich immer um deine Kinder kümmerst, egal wie alt du bist. Das geschehe nicht bewusst. «Ich denke nicht an meinen Sohn, wenn ich gelegentlich in einem Rennauto Gas gebe. Aber im Unterbewusstsein willst du immer nur das Beste für sie», weiss der 13-fache GP-Sieger.

Alonso ist der vierte Fahrer im aktuellen Feld der Königsklasse, der bereits Vater geworden ist. Auch Cadillac-Rückkehrer Sergio Pérez, Audi-Zugpferd Nico Hülkenberg und Red Bull Racing-Star Max Verstappen haben bereits Nachwuchs.

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