Formel-1-Star Fernando Alonso: Beendet der Nachwuchs seine lange Kindheit?

Die WM-Runde in Japan begann für Formel-1-Urgestein Fernando Alonso mit Verspätung. Der zweifache Weltmeister aus dem Aston Martin Team war am Medien-Tag vor dem Start des Wochenendes nicht vor Ort, und das aus gutem Grund: Seine Lebensgefährtin, die Journalistin Melissa Jimenez Dionisio brachte das gemeinsame Kind zur Welt, wie der GP-Star stolz bestätigte.

Werbung

Werbung

Alonso erzählte im Gespräch mit DAZN Spanien nach seiner Ankunft im Fahrerlager von Suzuka, dass sowohl seine Partnerin Melissa Jimenez als auch das Baby wohlauf sind. «Man stellt sich nie wirklich etwas Bestimmtes vor. Die Dinge passieren einfach, wie sie passieren, und es gibt immer etwas Stress und Sorge, dass alles gut geht», gestand er, und fügte an: «Zum Glück ist alles gut verlaufen, sowohl für die Mama als auch für das Baby. Ich bin super-glücklich, das ist ein sehr besonderer Moment für mich.»

Es ist der erste Nachwuchs des 44-jährigen Asturiers, und GP-Veteran David Coulthard ist sich sicher: Die Vaterfreuden wirken sich auch auf die Arbeit auf der Strecke aus. Der Schotte, der nach seinem Abschied aus der Königsklasse Vater wurde, sagt im «Cars & Money»-Podcast über Alonso: «Er wurde nie durch Familie und Kinder ausgebremst. Diese Ablenkung gab es für ihn nicht.

«Er genoss die Unbeschwertheit einer verlängerten Kindheit. Profisportler zu sein, ist wie eine Verlängerung der eigenen Kindheit», ist sich Coulthard sicher. Doch damit sei nun Schluss. Er erinnert sich an seine eigenen Erfahrung: «Ein paar Wochen nach der Geburt meines Sohnes hatte ich das Gefühl, dass mein Herz grösser wurde.»

Werbung

Werbung

«Sobald das passiert, ist es dein grösster Wunsch, dafür zu sorgen, dass du dich immer um deine Kinder kümmerst, egal wie alt du bist. Das geschehe nicht bewusst. «Ich denke nicht an meinen Sohn, wenn ich gelegentlich in einem Rennauto Gas gebe. Aber im Unterbewusstsein willst du immer nur das Beste für sie», weiss der 13-fache GP-Sieger.

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen