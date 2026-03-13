Weiter zum Inhalt
Formel-1-Star Lewis Hamilton verrät: Das macht Mercedes besser als Ferrari

Ferrari-Star Lewis Hamilton blieb im Sprint-Qualifying auf dem Shanghai-Rundkurs deutlich langsamer als die Mercedes-Spitzenreiter. Der siebenfach Champion weiss, wo sein Team nachlegen muss.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Lewis Hamilton weiss, was Ferrari tun muss, um auf Mercedes aufzuholen
Lewis Hamilton weiss, was Ferrari tun muss, um auf Mercedes aufzuholen
Foto: Charniaux / XPB Images
Lewis Hamilton weiss, was Ferrari tun muss, um auf Mercedes aufzuholen
© Charniaux / XPB Images

Im Artikel erwähnt

Fast sechseinhalb Zehntel trennten Lewis Hamilton am Ende des Sprint-Qualifyings auf dem Shanghai International Circuit von der Pole-Zeit, die sein früherer Teamkollege George Russell im Mercedes aufgestellt hatte. Der Ferrari-Star reihte sich hinter den beiden Sternfahrern und Weltmeister Lando Norris auf dem vierten Platz ein.

Damit war der siebenmalige Weltmeister zufrieden, wie er nach der Zeitenjagd betonte: «Ich bin wirklich glücklich darüber, wie die Session verlaufen ist. Mein Team hat super gearbeitet und die Ingenieure haben einen fantastischen Job gemacht und das Auto richtig hinbekommen, nachdem das erste Training sehr schwierig gewesen war.»

Gleichzeitig betonte der 41-Jährige: «Wir verlieren im Vergleich zu Mercedes sehr viel Zeit. Ich denke, das wir das auf den Geraden tun. Und der Unterschied ist sehr gross, entsprechend viel gibt es für uns noch zu tun. Wir müssen im Werk in Maranello wirklich Gas geben, um die Antriebseinheit zu verbessern.»

Im Artikel erwähnt

Mercedes habe die Entwicklung des Motors wohl früher in Angriff genommen, vermutet der Rekord-GP-Sieger. «Sie haben einen fantastischen Job gemacht und wir müssen jetzt nachlegen», erklärte er trocken. «Wir müssen viel leisten, um den Rückstand aufzuholen.»

Seine rote Göttin habe sich aber grossartig angefühlt. «Ich denke, das Auto ist sehr gut, und ich glaube, in den Kurven können wir mithalten. Aber wenn die Power fehlt, dann läuft es einfach so», fügte der WM-Sechste des Vorjahres an.

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Sprint Qualifying

  2. 1. Freies Training

  3. Startaufstellung

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

13

1:31,520

02

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

13

+0,289

03

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

13

+0,621

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

15

+0,641

05

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

13

+0,704

06

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

16

+1,008

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

15

+1,368

08

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

17

+1,734

09

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

16

+1,889

10

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

15

+2,203

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  5. Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    10.–12.04.2026
    Zum Event

