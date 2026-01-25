Formel-1-Superstar Lewis Hamilton erklärt: Das macht Ferrari so besonders

Die Auftaktsaison mit dem Ferrari-Team verlief für Lewis Hamilton nicht nach Wunsch. Der frühere Dauersieger schaffte es nur im Sprint von Schanghai als Erster ins Ziel – beim nächsten Mini-Rennen wurde er Dritter, das waren die einzigen Top-3-Ergebnisse, die er im ersten Ferrari-Jahr erzielte.

Werbung

Werbung

Der siebenfache Champion wirkte zuweilen verzweifelt, und die ersten GP-Beobachter sahen schon seinen Formel-1-Abschied kommen. Doch Hamilton wollte davon nichts wissen. Und vor dem Start der neuen Saison betont er, wie sehr er seine Arbeit liebt, und wie speziell es ist, für das Ferrari-Team zu fahren.

Hamilton, der als McLaren-Pilot in seine GP-Karriere startete und seine grössten Erfolge mit dem Mercedes-Werksteam feierte, schwärmte nach dem Shakedown mit dem Ferrari SF-26, mit dem er in diesem Jahr antreten wird: «Ich fahre nun schon seit sehr langer Zeit Rennen. Aber nichts fühlt sich so an, wie mit diesem Team – dieses Gefühl hat man mit keinem anderen Rennstall.»

«Es gab nie Zuschauer in dieser Phase des Jahres, vor allem beim Shakedown. Doch hier spürt man, dass man etwas teilt, es ist ganz anders. Mit den anderen Teams früher habe ich die Erfahrung, erstmals im neuen Auto auf die Strecke zu gehen, mit dem Team geteilt, aber es gab keine Fans, die darauf gewartet haben. Hier haben die Tifosi seit den frühen Morgenstunden gewartet. Ich glaube, sie waren seit 6 oder 7 Uhr früh schon da. Es war schön, sie ihre Flaggen schwingen zu sehen und ihre Emotionen zu teilen», schwärmte der 105-fache GP-Sieger.

Werbung

Werbung

«Es war ein sehr spezieller Start, ein ganz besonderer Moment. Ich bin schon lange dabei, und ich liebe das, was ich tue, mehr als alles andere. Ich liebe dieses Team – ich liebe es wirklich sehr. Ich liebe die Fans, die wir haben. Und ich freue mich, dass ich in der Lage bin, das zu tun, was mir so sehr am Herzen liegt. Es ist so ein grosses Privileg, dass ich weiterhin das machen kann, was ich als meine Lebensaufgabe ansehe. Ich habe das Gefühl, dafür geboren worden zu sein», fügte der 41-Jährige an.

Thema der Woche Formel 1 anno 2026: Welches Team hat das stärkste Fahrerduo? Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig. Mathias Brunner Weiterlesen