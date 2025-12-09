Formel-1-Test in Abu Dhabi: Weltmeister auf der Bahn
Nicht alle Formel-1-Stars durften sich nach dem Saisonfinale in die Winterpause verabschieden. 14 Stammpiloten rücken am heutigen Dienstag zum Reifentest aus.
Die meisten Formel-1-Berichterstatter und alle VIP-Gäste, die sich am Rennsonntag im Fahrerlager von Abu Dhabi aneinander vorbeidrängt hatten, sind verschwunden, auch der Pressesaal am Yas Marina Circuit ist grösstenteils leer. Doch am Wüstenkurs ist noch keine Ruhe eingekehrt. Denn am heutigen Dienstag steht noch ein Pirelli-Reifentest an.
Die Teams lassen jeweils zwei Autos auf die Bahn – einen angepassten Testträger und ein Fahrzeug der diesjährigen Generation. Im Testträger sind grösstenteils Stammfahrer im Einsatz. Das Weltmeister-Team McLaren, Ferrari, Williams, Haas und Sauber lassen gleich beide Stammpiloten Gas geben.
Zu den Stars, die ihre Runden drehen werden, gehören auch der neue Weltmeister Lando Norris im McLaren und der siebenfache Champion Lewis Hamilton im Ferrari. Aus dem 2025er-Feld sind auch Oscar Piastri, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Alex Albon, Ollie Bearman, Esteban Ocon, Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg im Einsatz.
Mercedes testet mit Kimi Antonelli, Red Bull Racing mit Aufsteiger Isack Hadjar, die Racing Bulls schicken Liam Lawson auf die Strecke und im Alpine sitzt Pierre Gasly. Nur das Aston Martin Team lässt keinen Formel-1-Stammfahrer testen, für die Grünen gibt Stoffel Vandoorne Gas.
Im 2025er-Auto sitzen die Nachwuchsfahrer Pato O’Ward (McLaren), Frederik Vesti (Mercedes), Ayumu Iwasa (Red Bull Racing), Dino Beganovic (Ferrari), Luke Browning (Williams), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Jak Crawford (Aston Martin), Ryo Hirakawa (Haas), Paul Aron (Sauber) und Kush Maini (Alpine).
