Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Formel-1-Test in Abu Dhabi: Weltmeister auf der Bahn

Nicht alle Formel-1-Stars durften sich nach dem Saisonfinale in die Winterpause verabschieden. 14 Stammpiloten rücken am heutigen Dienstag zum Reifentest aus.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Lando Norris gibt in Abu Dhabi zum ersten Mal als Weltmeister Gas
Lando Norris gibt in Abu Dhabi zum ersten Mal als Weltmeister Gas
Foto: Andy Hone / Getty Images
Lando Norris gibt in Abu Dhabi zum ersten Mal als Weltmeister Gas
© Andy Hone / Getty Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die meisten Formel-1-Berichterstatter und alle VIP-Gäste, die sich am Rennsonntag im Fahrerlager von Abu Dhabi aneinander vorbeidrängt hatten, sind verschwunden, auch der Pressesaal am Yas Marina Circuit ist grösstenteils leer. Doch am Wüstenkurs ist noch keine Ruhe eingekehrt. Denn am heutigen Dienstag steht noch ein Pirelli-Reifentest an.

Werbung

Werbung

Die Teams lassen jeweils zwei Autos auf die Bahn – einen angepassten Testträger und ein Fahrzeug der diesjährigen Generation. Im Testträger sind grösstenteils Stammfahrer im Einsatz. Das Weltmeister-Team McLaren, Ferrari, Williams, Haas und Sauber lassen gleich beide Stammpiloten Gas geben.

Zu den Stars, die ihre Runden drehen werden, gehören auch der neue Weltmeister Lando Norris im McLaren und der siebenfache Champion Lewis Hamilton im Ferrari. Aus dem 2025er-Feld sind auch Oscar Piastri, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Alex Albon, Ollie Bearman, Esteban Ocon, Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg im Einsatz.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Mercedes testet mit Kimi Antonelli, Red Bull Racing mit Aufsteiger Isack Hadjar, die Racing Bulls schicken Liam Lawson auf die Strecke und im Alpine sitzt Pierre Gasly. Nur das Aston Martin Team lässt keinen Formel-1-Stammfahrer testen, für die Grünen gibt Stoffel Vandoorne Gas.

Werbung

Werbung

Im 2025er-Auto sitzen die Nachwuchsfahrer Pato O’Ward (McLaren), Frederik Vesti (Mercedes), Ayumu Iwasa (Red Bull Racing), Dino Beganovic (Ferrari), Luke Browning (Williams), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Jak Crawford (Aston Martin), Ryo Hirakawa (Haas), Paul Aron (Sauber) und Kush Maini (Alpine).

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. WM-Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 3. Qualifying

  2. Rennen

  3. Startaufstellung

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

1

6

1:22,207

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

4

6

+0,201

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

6

+0,230

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

6

+0,438

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

6

+0,523

06

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

6

+0,695

07

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

5

6

+0,697

08

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

6

+0,706

09

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

6

6

+0,865

1001

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

22

5

0,000

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  4. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien