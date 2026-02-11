Formel-1-Test in Bahrain: Lando Norris schnell, Max Verstappen fleissig

Der erste Formel-1-Testtag auf dem Bahrain International Circuit ist gelaufen und Weltmeister Lando Norris war am Ende der Schnellste. Der McLaren-Star der mit der Nummer 1 auf dem Auto ausrückte, umrundete den Wüstenkurs in 1:34,669 min und blieb damit knapp 0,129 Sekunden schneller als Max Verstappen, der die Zeitenliste zur Mittagspause noch angeführt hatte. Allerdings sind die Zeiten noch weit vom Limit entfernt und bei Testfahrten wegen der Fragezeichen bezüglich Spritmenge und Motor-Einstellung ohnehin mit viel Vorsicht zu geniessen.

Der Red Bull Racing-Star blieb der Zweitschnellste, und auf der Fleiss-Liste durfte er sich über den Spitzenplatz freuen. Bis zum Ende des Tages hatte er 136 Runden gedreht. Der 28-jährige Niederländer war neben Haas-Pilot Esteban Ocon, Racing Bulls-Neuling Arvid Lindblad und Aston Martin-Fahrer Lance Stroll nur einer von vier Fahrern, die den ganzen Tag im Einsatz waren.

Red Bull Racing-Star Max Verstappen war am 1. Testtag der Fleissigste Foto: Bearne / XPB Images Red Bull Racing-Star Max Verstappen war am 1. Testtag der Fleissigste © Bearne / XPB Images

Alle anderen Rennställe teilten die Arbeit zwischen den beiden Stammfahrern auf. Bei Ferrari übernahm Charles Leclerc das Steuer von Lewis Hamilton, der einen Dreher hingelegt aber Glück im Unglück hatte. Norris hatte den MCL40 von seinem Teamkollegen Oscar Piastri übernommen, bei Alpine folgte Pierre Gasly auf Franco Colapinto, Audi schickte nach der Mittagspause Nico Hülkenberg auf die Bahn, Mercedes liess nach Routinier George Russell auch Kimi Antonelli ans Steuer, Alex Albon übernahm den Williams FW48 von Carlos Sainz und Sergio Pérez durfte nach Valtteri Bottas im Cadillac seine Runden drehen.

Mercedes-Star Kimi Antonelli: Geduld gefragt

Eine lange Zwangspause legte Antonelli ein, der erst knapp zwei Stunden vor dem Ende des Tages ausrückte, nach einer Installationsrunde aber wieder in der Box verschwand. Erst in der letzten Stunde des Tages war er wieder auf der Bahn. Für eine rote Flagge sorgte Hülkenberg, der nach 13 Runden im Audi auf der Gegengeraden stoppte, danach aber wieder weiterfahren konnte.

Fleissig und schnell war Leclerc im Ferrari SF-26, der Monegasse schaffte knapp 80 Runden und die drittschnellste Zeit des Tages. Eine gute Form zeigte auch Ocon im Auto von Ferrari-Motorenpartner Haas. Der Franzose drehte 114 Runden und war am Ende der Viertschnellste.

Bahrain-Test 11. Februar, Tag 1