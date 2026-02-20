Weiter zum Inhalt
Formel-1-Tests beendet: Wo stehen Nico Hülkenberg und Audi?

Die Bahrain-Tests sind vorbei, in zwei Wochen trifft sich die Formel 1 in Australien – und dann wird’s ernst. Wie sieht Nico Hülkenberg das Kräfteverhältnis? Was war die größte Herausforderung?

Silja Rulle

Von

Formel 1

Nico Hülkenberg in seinem Audi
Für den deutschen Formel-1-Fahrer Nico Hülkenberg waren bereits am Freitagmittag die Tests vor der Saison 2026 beendet. Das war so geplant – sein Teamkollege Gabriel Bortoleto übernahm am Nachmittag in Bahrain den Audi. Für Hülkenberg und sein Team ist es eine wichtige Saison – das Team wurde über den Winter von Sauber zu Audi, ist jetzt kein Kundenteam mehr, sondern fährt mit eigenem Motor aus deutscher Produktion. Doch können Hülkenberg und Audi auch um Top-Platzierungen mitfahren?

Da will sich der Deutsche selbst noch nicht festlegen. Hülkenberg am Freitag: «Im Moment ist das noch reine Spekulation. Ich glaube, wir werden es erst in Melbourne und nach einigen Rennen wirklich wissen.» Am 8. März findet in Melbourne/Australien der erste GP statt.

Audi: Neuer Name, eigener Motor

Hülki: «Ich habe das Gefühl, dass es derzeit sehr stark von der Strecke abhängt, wie sich das Paket auf verschiedenen Kursen verhält. Wir müssen also abwarten, bis alle ihre Hosen in der Qualifikation runterlassen. Dann werden wir es herausfinden.»

Klar ist aber schon jetzt: «Das Team hat über den Winter hart gearbeitet. Es hat natürlich in allen Bereichen Druck gemacht. Wir sind neu auf dem Gebiet der Antriebseinheiten und machen das zum ersten Mal. Es war viel los und eine Herausforderung. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Aber es gibt noch viel zu tun und viel Raum für Verbesserungen auf dieser Seite und es steht noch viel bevor.»

Der Wunsch für 2026: «Ich hoffe, dass wir derzeit irgendwo im Mittelfeld konkurrenzfähig sind. Aber das werden wir in ein paar Wochen sehen.»

