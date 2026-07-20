Formel 1 – Ungarn-GP in Budapest im TV: Hitzeschlacht auf dem Hungaroring?

Nach dem Rennen in Budapest verabschiedet sich die Formel 1 traditionell in die Sommerpause. Das ist auch in diesem Jahr so: Nach dem Rennen auf dem Hungaroring am Wochenende ist knapp einen Monat Rennpause. Das nächste Rennen steigt am 23. August in Zandvoort in den Niederlanden.

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Der Ungarn-GP ist berüchtigt für die hohen sommerlichen Temperaturen, die Fahrer und Auto besonders fordern. Doch in diesem Jahr wird der Ungarn-GP ausnahmsweise mal nicht zur Hitzeschlacht – zumindest nicht so stark wie in den vergangenen Jahren. Es sind lediglich Temperaturen bis zu 27 Grad am Samstag und 28 Grad Celsius am Sonntag angesagt. Für Budapester Sommer-Verhältnisse fast kühl. Es soll sonnig werden mit leichter Bewölkung. Die Regenwahrscheinlichkeit geht gegen Null Stand Anfang der Woche.



Wo läuft der Ungarn-GP in der Formel 1 im TV?

In Österreich ist ORF mit der Übertragung an der Reihe. ServusTV zeigt am Sonntagabend eine Wiederholung des Rennens.

Überträgt RTL das Belgien-Rennen?

Besonders am Ungarn-Wochenende: In Deutschland zeigt RTL das Qualifying frei empfangbar im Free-TV, nicht aber das Rennen.

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Ungarn-GP im TV:

Freitag, 24. Juli 10.50 Sky Sport F1 – Chasing the Dream 13.00 Sky Sport F1 – Warm Up – Das Motorsport Spezial 13.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training 13.20 ORF 1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training 13.30 1. Freies Training 15.30 RTL – Beginn Übertragung Qualifying 15.40 Sky Sport F1 – Chasing the Dream 15.55 Sky Sport F1 – Greatest Races: D. Coulthard; Frankreich 2000 16.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training 16.50 ORF 1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training 17.00 2. Freies Training 18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs 19.30 Sky Sport F1 – GP Confidential 20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training 21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

Thema der Woche Startpremiere gelungen: Mehr Platz im Grid, Zustimmung von allen Seiten Beim Deutschland-GP kam erstmals die frisch beschlossene MotoGP-Startaufstellung mit mehr Sicherheitsabstand zum Einsatz. Das Ergebnis gibt den Verantwortlichen recht, Zustimmung von allen Seiten. Weiterlesen TV-Programm Live Budapest: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 26.07.2026 - 17:15

Samstag, 25. Juli 12.00 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge 12.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training 12.20 ORF 1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training 12.30 3. Freies Training 15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp Chaos 15.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying 15.40 ORF 1 – F1 News 15.55 SRF Info – Beginn Übertragung Qualifying 15.55 ORF 1 – Beginn Übertragung Qualifying 16.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker) 17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying 19.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying 21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying 0.00 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt