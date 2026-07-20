Formel 1 – Ungarn-GP in Budapest im TV: Hitzeschlacht auf dem Hungaroring?
Die wichtigsten Fragen und Antworten vor dem Formel-1-GP in Budapest am Wochenende: Wie wird das Wetter? Und wer überträgt den Ungarn-GP 2026 im Fernsehen? Fürs Qualifying gibt es eine Besonderheit.
Nach dem Rennen in Budapest verabschiedet sich die Formel 1 traditionell in die Sommerpause. Das ist auch in diesem Jahr so: Nach dem Rennen auf dem Hungaroring am Wochenende ist knapp einen Monat Rennpause. Das nächste Rennen steigt am 23. August in Zandvoort in den Niederlanden.
Der Ungarn-GP ist berüchtigt für die hohen sommerlichen Temperaturen, die Fahrer und Auto besonders fordern. Doch in diesem Jahr wird der Ungarn-GP ausnahmsweise mal nicht zur Hitzeschlacht – zumindest nicht so stark wie in den vergangenen Jahren. Es sind lediglich Temperaturen bis zu 27 Grad am Samstag und 28 Grad Celsius am Sonntag angesagt. Für Budapester Sommer-Verhältnisse fast kühl. Es soll sonnig werden mit leichter Bewölkung. Die Regenwahrscheinlichkeit geht gegen Null Stand Anfang der Woche.
Wo läuft der Ungarn-GP in der Formel 1 im TV?
In Österreich ist ORF mit der Übertragung an der Reihe. ServusTV zeigt am Sonntagabend eine Wiederholung des Rennens.
Überträgt RTL das Belgien-Rennen?
Besonders am Ungarn-Wochenende: In Deutschland zeigt RTL das Qualifying frei empfangbar im Free-TV, nicht aber das Rennen.
Ungarn-GP im TV:
Freitag, 24. Juli
10.50 Sky Sport F1 – Chasing the Dream
13.00 Sky Sport F1 – Warm Up – Das Motorsport Spezial
13.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training
13.20 ORF 1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training
13.30 1. Freies Training
15.30 RTL – Beginn Übertragung Qualifying
15.40 Sky Sport F1 – Chasing the Dream
15.55 Sky Sport F1 – Greatest Races: D. Coulthard; Frankreich 2000
16.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training
16.50 ORF 1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training
17.00 2. Freies Training
18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
19.30 Sky Sport F1 – GP Confidential
20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training
Samstag, 25. Juli
12.00 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge
12.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training
12.20 ORF 1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training
12.30 3. Freies Training
15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp Chaos
15.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying
15.40 ORF 1 – F1 News
15.55 SRF Info – Beginn Übertragung Qualifying
15.55 ORF 1 – Beginn Übertragung Qualifying
16.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)
17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
19.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
0.00 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt
Sonntag, 26. Juli
10.55 Sky Sport F1 – Inside Story: 2025 Championship Showdown
12.40 Sky Sport F1 – Lando Norris' Journey to F1 World Champion
13.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade
13.30 Sky Sport F1 – Beginn Vorberichte
13.40 ORF 1 – F1 News
14.20 SRF zwei – Beginn Übertragung Rennen
14.25 ORF 1 – Beginn Übertragung Rennen
14.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen
15.00 Großer Preis von Ungarn (bei uns im Live-Ticker)
16.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews
17.00 ORF 1 – Analyse
17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
18.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen
20.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
22.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen
22.55 ServusTV – Wiederholung Rennen
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