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Formel 1 – Ungarn-GP in Budapest im TV: Hitzeschlacht auf dem Hungaroring?

Die wichtigsten Fragen und Antworten vor dem Formel-1-GP in Budapest am Wochenende: Wie wird das Wetter? Und wer überträgt den Ungarn-GP 2026 im Fernsehen? Fürs Qualifying gibt es eine Besonderheit.

Formel 1

Auf dem Hungaroring sind die Temperaturen oft hoch
Auf dem Hungaroring sind die Temperaturen oft hoch
Foto: XPB
Auf dem Hungaroring sind die Temperaturen oft hoch
© XPB

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TV-Programm

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Nach dem Rennen in Budapest verabschiedet sich die Formel 1 traditionell in die Sommerpause. Das ist auch in diesem Jahr so: Nach dem Rennen auf dem Hungaroring am Wochenende ist knapp einen Monat Rennpause. Das nächste Rennen steigt am 23. August in Zandvoort in den Niederlanden.

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Der Ungarn-GP ist berüchtigt für die hohen sommerlichen Temperaturen, die Fahrer und Auto besonders fordern. Doch in diesem Jahr wird der Ungarn-GP ausnahmsweise mal nicht zur Hitzeschlacht – zumindest nicht so stark wie in den vergangenen Jahren. Es sind lediglich Temperaturen bis zu 27 Grad am Samstag und 28 Grad Celsius am Sonntag angesagt. Für Budapester Sommer-Verhältnisse fast kühl. Es soll sonnig werden mit leichter Bewölkung. Die Regenwahrscheinlichkeit geht gegen Null Stand Anfang der Woche.

Wo läuft der Ungarn-GP in der Formel 1 im TV?

In Österreich ist ORF mit der Übertragung an der Reihe. ServusTV zeigt am Sonntagabend eine Wiederholung des Rennens.

Überträgt RTL das Belgien-Rennen?

Besonders am Ungarn-Wochenende: In Deutschland zeigt RTL das Qualifying frei empfangbar im Free-TV, nicht aber das Rennen.

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Ungarn-GP im TV:

Freitag, 24. Juli

10.50 Sky Sport F1 – Chasing the Dream

13.00 Sky Sport F1 – Warm Up – Das Motorsport Spezial

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

13.20 ORF 1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

13.30 1. Freies Training

15.30 RTL – Beginn Übertragung Qualifying

15.40 Sky Sport F1 – Chasing the Dream

15.55 Sky Sport F1 – Greatest Races: D. Coulthard; Frankreich 2000

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training

16.50 ORF 1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training

17.00 2. Freies Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

TV-Programm

Samstag, 25. Juli

12.00 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training

12.20 ORF 1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training

12.30 3. Freies Training

15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp Chaos

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

15.40 ORF 1 – F1 News

15.55 SRF Info – Beginn Übertragung Qualifying

15.55 ORF 1 – Beginn Übertragung Qualifying

16.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

0.00 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

Sonntag, 26. Juli

10.55 Sky Sport F1 – Inside Story: 2025 Championship Showdown

12.40 Sky Sport F1 – Lando Norris' Journey to F1 World Champion

13.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade

13.30 Sky Sport F1 – Beginn Vorberichte

13.40 ORF 1 – F1 News

14.20 SRF zwei – Beginn Übertragung Rennen

14.25 ORF 1 – Beginn Übertragung Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

15.00 Großer Preis von Ungarn (bei uns im Live-Ticker)

16.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF 1 – Analyse

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

20.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

22.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

22.55 ServusTV – Wiederholung Rennen

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