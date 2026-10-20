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Formel 1 Grand Prix der USA im TV: Darauf kommt’s in Austin an

Die Formel 1 fährt am Wochenende in Austin. Worauf kommt's beim GP in den USA an? Welche Tücken hat der Circuit of the Americas? Wann startet das Rennen? Und wer überträgt den US-F1-GP im TV?

Formel 1

Der Circuit of the Americas in Austin/Texas ist Austragungsort des US-GP
Der Circuit of the Americas in Austin/Texas ist Austragungsort des US-GP
Foto: XPB
Der Circuit of the Americas in Austin/Texas ist Austragungsort des US-GP
© XPB

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TV-Programm

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Die Formel 1 startet am Wochenende in Austin in den ersten der zwei finalen Triple-Header der Saison. Nach dem Sprintwochenende in Singapur vor zwei Wochen steht nun wieder ein «normales» Rennwochenende auf dem Plan, also klassisch mit Grand Prix am Sonntag, Qualifying am Samstag und drei freien Trainings. Wegen der Zeitverschiebung von sieben Stunden zwischen Mitteleuropa und Texas finden die Sessions bei uns am Abend statt.

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Formel 1 auf dem Circuit of the Americas in Austin

Das Event auf dem «Circuit of the Americas» ist eines von drei US-Rennen in der Saison (neben Miami und Las Vegas), aber namentlich der Grand Prix der USA. Der «COTA» ist 5,513 Kilometer lang, hat eine Mischung von schnellen Kurven, schnellen Richtungswechseln und langsameren Passagen, die starke Traktion fordern.

Reifenhersteller Pirelli prophezeit: «Um wettbewerbsfähig zu sein, müssen die Teams eine gute Geschwindigkeit auf den Geraden mit effizienter Aerodynamik in den technisch anspruchsvolleren Abschnitten kombinieren – ein Aspekt, der bei der aktuellen Generation der Formel-1-Rennwagen noch an Bedeutung gewinnt. Aus Sicht der Reifen stellt die Strecke Anforderungen an beide Achsen. Im ersten Sektor, der durch schnelle Kurven und Richtungswechsel geprägt ist, die an einige der großen Rennstrecken Europas angelehnt sind, werden die Vorderreifen besonders stark beansprucht. Im dritten Sektor hingegen führen die zahlreichen Beschleunigungszonen aus langsamen Kurven heraus tendenziell zu thermischem Verschleiß, vor allem an den Hinterreifen.»

In den vergangenen Jahren sorgten die vielen Bodenwellen oft für Probleme. Eine Passage zwischen den Kurven 9 und 11 wurde Anfang dieses Jahres aber neu asphaltiert. Pirelli erklärt aber: «Der Alterungseffekt auf dem restlichen Streckenabschnitt ist jedoch weiterhin erheblich und trägt zu hohem Verschleiß bei. Der Reifenverschleiß – und nicht das Graining – könnte sich daher als einer der entscheidenden Faktoren des Rennwochenendes erweisen. Beim letztjährigen Rennen erreichten mehrere Reifen sehr hohe Verschleißwerte. Der Grip auf der Strecke ist im Allgemeinen gut.» Denn in Austin fahren viele andere Klassen und Serien. Die Entwicklung der Strecke im Laufe des Wochenendes ist also eher kein Thema.

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Wo läuft der Formel-1-GP der USA in Austin/Texas im TV?

In Deutschland überträgt Sky alle Sessions, RTL zeigt zusätzlich das Qualifying. In Österreich ist ServusTV an der Reihe und überträgt alle Trainings sowie Quali und Grand Prix. ORF bringt eine Analyse. In der Schweiz zeigt SRF info die Qualifikation, SRF zwei das Rennen.

TV-Programm

Großer Preis der USA im TV:

Freitag, 23. Oktober

10.00 Sky Sport F1 – Großer Preis von Bahrain 2026

12.00 Sky Sport F1 – Großer Preis von Singapur, Sprint 2026

14.00 Sky Sport F1 – Großer Preis der USA 2025

16.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

18.00 Sky Sport F1 – Großer Preis von Singapur, Sprint 2026

19.00 Sky Sport F1 – Warm-up – Das Motorsport-Spezial

19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

19.30 Beginn 1. Freies Training

21.00 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp Chaos

21.15 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

21.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

22.15 ServusTV – Beginn Übertragung 1. Freies Training

22.30 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

22.45 ServusTV – Beginn Übertragung 2. Freies Training

22.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training

23.00 Beginn 2. Freies Training

00.30 Sky Sport F1 – 2025: Rookie Review

Samstag, 24. Oktober

11.00 Sky Sport F1 – Großer Preis der USA 2025

13.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

14.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

16.00 Sky Sport F1 – Großer Preis von Singapur, Sprint 2026

19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training

19.30 Beginn 3. Freies Training

21.00 Sky Sport F1 – Formel 1: Reportage

21.45 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Lando Norris

21.50 ServusTV – Beginn Übertragung 3. Freies Training

22.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

22.35 RTL – Beginn Übertragung Qualifying

22.50 ServusTV – Qualifying Vorbericht

22.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying

23.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

23.00 Beginn Qualifying

00.00 ServusTV – Qualifying Analyse

00.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

Sonntag, 25. Oktober

11.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

12.30 Sky Sport F1 – Formel 1: Reportage

13.15 Sky Sport F1 – Chasing the Dream

13.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

16.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

18.40 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Kimi Räikkönen

19.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade

19.30 ServusTV – Vorbericht Rennen

19.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

20.20 SRF zwei – Beginn Übertragung GP

20.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung GP

21.00 ServusTV – Beginn Übertragung GP

21.00 Beginn Großer Preis der USA (bei uns im Live-Ticker, 56 Runden)

22.40 ServusTV – Rennen Analyse

22.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

23.50 ORF 1 – Die Analyse

00.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

00.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

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