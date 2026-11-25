Die Formel-1-Verantwortlichen haben im Laufe des Rennwochenendes in Las Vegas bestätigt: Ab 2027 sollen Vollzeit-FIA-Rennkommissare im Einsatz sein. Das Rotationssystem, das seit Jahren immer wieder für unterschiedliche Auslegungen der Regeln und damit viele rote Köpfe gesorgt hatte, wird im nächsten Jahr schrittweise abgelöst.

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«Eine schrittweise Einführung wird dazu führen, dass die FIA während der Saison 2027 eine kleine Anzahl von Vollzeit-Rennkommissaren rekrutiert, mit dem Ziel, diese Gruppe für die Saison 2028 der Formel-1-Weltmeisterschaft und darüber hinaus zu erweitern», heisst es in der entsprechenden Mitteilung. Darin wird auch bestätigt, dass es weiterhin Fahrer-Stewards geben soll, die bei der Entscheidungsfindung ihre Erfahrung einbringen werden.

Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli: Positive Reaktion auf die FIA-Pläne

Bei den GP-Stars kommt die geplante Umstellung gut an. So erklärte etwa Champion Kimi Antonelli: «Ich denke, das ist gut, denn ich gehe davon aus, dass die gleichen Rennkommissare konstantere Entscheidungen treffen werden. Es macht es auch einfacher für uns, zu verstehen, wie sie denken und verschiedene Situationen einschätzen.

Auch sein Mercedes-Teamkollege George Russell hat hohe Erwartungen an die permanenten Regelhüter. Der Brite, der seit Jahren den Einsatz von Profi-Rennkommissaren gefordert hat, schwärmt: «Das ist fantastisch. Die Formel 1 war wohl der einzige Sport auf höchstem Niveau, der freiwillige Regelhüter hatte.»

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«Es gibt viele Stewards, die ihre Arbeit grossartig erledigen, aber wenn es keine Konstanz gibt, dann führt das dazu, dass jeder eine Situation leicht unterschiedlich interpretiert. Wenn die gleichen drei oder vier Leute die Entscheidungen treffen, dann wissen wir alle, wie sie denken. Deshalb bin ich sehr glücklich, dass diese Idee nun umgesetzt wird», fügte der 28-Jährige an.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Morgen Lusail: FP1 FIA Formula One World Championship 27.11.2026 - 14:15

Max Verstappen fordert: Auch die Streckenposten sollten bezahlt werden

McLaren-Pilot Oscar Piastri zeigte sich überrascht, als er nach dem Rennen auf die Umstellung angesprochen wurde. «Ich wusste nicht, dass das ansteht, aber ja, ich denke schon, dass das der richtige Weg ist. Wir haben das nun schon seit einigen Jahren immer wieder vorgeschlagen und ich denke, das ist für alle Beteiligten besser.»

Auch Max Verstappen erfuhr erst durch die Frage des Kollegen von «Viaplay» von der FIA-Änderung. «Wann haben sie das rausgebracht? Ich lese nicht viele Formel-1-bezogene News und habe noch nicht davon gehört», erklärte der Red Bull Racing-Star gewohnt offen.

Insgesamt sei das eine gute Entscheidung, fügte der Niederländer an, und ergänzte: «Ich hoffe natürlich, dass es dadurch besser wird, das hängt aber davon ab, wie sie entscheiden.» Und der 75-fache GP-Sieger betonte: «Ich habe die gleiche Diskussion mit den Streckenposten, auch sie sollten bezahlt werden und ich finde, auch da sollte es eine fixe Gruppe von Leuten geben. Das kostet der FIA natürlich eine Stange Geld, aber es würde alles professioneller machen.»

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