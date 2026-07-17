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Formel-1-Weltmeister Lando Norris: Trotz Platz 2 nur viertstärkste Kraft?

Lando Norris drehte am Trainingsfreitag auf dem Circuit de Spa-Francorchamps die zweitschnellste Runde. Warum er McLaren dennoch nur als viertstärkste Kraft sieht, erklärte er nach dem Aussteigen.

Formel 1

Lando Norris glaubt nicht, dass McLaren seit Silverstone zulegen konnte
Lando Norris glaubt nicht, dass McLaren seit Silverstone zulegen konnte
Foto: Patching / XPB Images
Lando Norris glaubt nicht, dass McLaren seit Silverstone zulegen konnte
© Patching / XPB Images

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Für Lando Norris läuft die Saison 2026 bisher selten nach Wunsch. Der Champion von 2025 hat in den ersten neun WM-Runden nur zwei GP-Podestplätze erzielt: In Miami war er am Rennsonntag Zweiter – den ersten Sprint des Jahres entschied er für sich – und auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya schaffte er es als Dritter über die Ziellinie. Einen GP-Sieg konnte er noch nicht erringen.

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Auf dem Circuit de Spa-Francorchamps zeigte der Brite aber ein gutes Tempo. Am Ende des Tages war er der Zweitschnellste hinter WM-Leader Kimi Antonelli, der die Tagesbestzeit aufstellte. Von dieser trennten ihn nur 0,19 sec. Dazu sagte er nach getaner Arbeit: «Ich bin ziemlich happy, würde ich sagen. Was unser Tempo angeht, sahen wir am Ende des Tages auf einer schnellen Runde schnell aus.»

Doch der 26-Jährige relativierte auch gleich: «Allerdings war es in diesem Jahr schon mehrfach der Fall, dass wir in den freien Trainings schnell und im Qualifying dann doch wieder im Hintertreffen waren.» Und er fasste zusammen: «Das erste Training lief nicht reibungslos. Wir hatten einige Probleme, die uns länger als uns lieb war in der Box hielten. Es wäre schon schön gewesen, ein paar Runden mehr zu drehen, ohne die rote Flagge.»

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«Doch wir konnten uns zwischen den beiden Sessions verbessern. Ich hoffe, dass wir nun noch einmal zulegen können», tröstete sich der elffache GP-Sieger, der davon ausgeht, dass sein Team nur die viertstärkste Kraft sein wird. «Wir haben nichts verändert, deshalb gibt es auch keinen Grund, etwas anderes als zuvor zu erwarten. Red Bull Racing zeigt am Freitag normalerweise nicht alles, sie werden morgen also genauso schnell wie wir sein, wenn nicht schneller. Wir müssen also abwarten. Wir haben unseren Motor aufgedreht, die anderen wahrscheinlich nicht. Deshalb deutet derzeit alles darauf hin, dass wir die Viertschnellsten sind.», begründete er diese Ansicht.

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Und Norris ergänzte: «Wenn wir alles richtig hinbekommen, werden wir vielleicht etwas näher dran sein als in Silverstone. Mal schauen, was möglich ist.»

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12

17

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02

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

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1

18

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03

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3

21

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