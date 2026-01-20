Weiter zum Inhalt
Formel-1-Weltmeister Lando Norris über 2026: «Wir müssen alles vergessen»

Formel-1-Champion Lando Norris hat sich mit einer Video-Botschaft in der Öffentlichkeit zurückgemeldet. Der McLaren-Star spricht darin über die neue Fahrzeuggeneration und das, was uns 2026 erwartet.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Formel-1-Champion Lando Norris freut sich auf die neue Saison vor
Formel-1-Champion Lando Norris freut sich auf die neue Saison vor
Foto: Moy / XPB Images
Formel-1-Champion Lando Norris freut sich auf die neue Saison vor
© Moy / XPB Images

Die Formel-1-Vorsaison-Testfahrten beginnen in wenigen Tagen und hinter den Kulissen der Formel-1-Werke wird eifrig gearbeitet. Nicht nur die Ingenieure sind am Werk, auch die GP-Stars selbst sitzen wieder im Simulator, um sich auf die Saison vorzubereiten.

Einer davon ist Lando Norris, der sich zum ersten Mal in diesem Jahr mit einer Video-Botschaft an die Fans richtet. Der Formel-1-Champion erklärt: «Das ist mein erstes Video, das ich in diesem Jahr aufnehme, aber es ist schon der zweite Tag hier im Werk. Es fühlt sich gar nicht so lange her an, seit ich das letzte Mal in Abu Dhabi mit euch gesprochen habe.»

Mit Blick auf die anstehende Saison, die wegen der umfassenden Regeländerungen den Start einer neuen Formel-1-Ära markiert, sagt der Brite: «Ich bin schon ganz aufgeregt, denn es wird eine komplett neue Saison. Wir müssen alles vergessen – also gewisse Dinge vielleicht nicht, aber das Meiste müssen wir über Bord werfen, weil alle bei null anfangen.»

«Es gibt viel Neues, neue Fragen, neue Herausforderung und viele neue Dinge, die es zu lernen gibt und an die ich mich erinnern muss. Wir geben unser Bestes, um uns so gut wie möglich vorzubereiten. Ich war heute im Simulator und gestern auch schon. Ende Monat steht bereits der erste Test an, alles geht jetzt sehr schnell und ich freue mich schon darauf», betont der 25-Jährige.

