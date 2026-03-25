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Formel-1-Weltmeister Mario Andretti: «Max Verstappen ist das nicht gewohnt»

Die US-amerikanische Rennlegende Mario Andretti (86) schätzt die Situation von Max Verstappen ein mit Red Bull Racing-Ford: «Man muss mit den Karten umgehen, die einem zugespielt werden.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Mario Andretti
Mario Andretti
Foto: Grand Prix Photo
Mario Andretti
© Grand Prix Photo

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Mario Andretti hat die Hand am Puls des internationalen Motorsports behalten, auch mit 86 Jahren. Die Grand Prix- und IndyCar-Legende, Formel-1-Weltmeister 1978 mit Lotus, spricht im Podcast Drive to Wynn über die Kritik von Max Verstappen an der Rennwagen-Generation 2026.

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Zur Erinnerung: Dem Niederländer sind diese Autos zu wenig Rennsport und zu viel Energie-Management, er hat das Fahren als Mario Kart bezeichnet, nicht mehr als Formel 1.

Andretti, bei 12 Formel-1-GP siegreich und bei 52 IndyCar-Rennen, findet: «Insgesamt erkenne ich bei diesen neuen Autos viele positive Aspekte. Nicht alles ist negativ.»

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«Klar sind die Teams, welche die Hausaufgaben am besten gelöst und daher weniger Probleme haben, ziemlich zufrieden. Aber das gehört eben dazu. Es liegt an jedem Einzelnen, mit den Karten, die ihm gegeben werden, umzugehen und das Beste daraus zu machen.»

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Max Verstappen in China
Max Verstappen in China
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen in China
© Red Bull Content Pool

FOTO MAX

«Max ist es halt gewohnt, vorne mitzumischen und dass die Dinge weitgehend nach seinem Kopf laufen. Das geschieht derzeit nicht. Und deshalb hat er im Moment nicht so viel Spass, wie er gern hätte.»

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George Russell

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

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Scuderia Ferrari HP

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Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

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+28,894

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Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

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MoneyGram Haas F1 Team

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Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

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Liam Lawson

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Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

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+1:20,588

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Isack Hadjar

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Atlassian Williams Racing

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